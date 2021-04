HTC Vive Air : un nouveau casque VR pour sportifs

Le site World Design Guide a dévoilé, en avant-première, des images du HTC Vive Air. Il s’agit d’un casque VR HTC encore inconnu, le Vive Air, destiné à des pratiques sportives.

Un nouveau casque HTC pour sportifs qui fuite

Les casques VR sont aujourd’hui plutôt nombreux sur le marché. Cependant, aucun n’est véritablement pensé pour les sportifs. Pourtant, la réalité virtuelle pourrait arriver dans les salles de sport afin de proposer de nouvelles activités, ou tout simplement à domicile. Et justement, ce casque axé fitness tant attendu pourrait bien venir du taïwanais HTC, si l’on en croit cette fuite survenue dans le World Design Guide. Sur ce site, on peut distinctement voir un produit inconnu au bataillon et baptisé HTC Vive Air.

Cinq visuels permettent de découvrir ce casque axé sur le fitness et présenté comme « optimisé pour une intensité élevée et une utilisation prolongée ». Le HTC Vive Air bénéficie pour cela d’une conception inspirée de celles des chaussures de sport, avec des matériaux adaptés et des tissus respirants à séchage rapide. La transpiration s’évacue facilement. Les composants souples peuvent également être enlevés rapidement pour être lavés. La description mentionne aussi une structure « légère » qui doit permettre à l’utilisateur de se concentrer sur le contenu virtuel.

Sinon, on peut remarquer que le casque dispose de quatre caméras de suivi, tout comme l’Oculus Quest. La technologie maitrisée, on imagine également que le Vive Air sera un casque autonome. Cela signifie qu’aucun PC n’est requis pour l’utiliser pleinement.

HTC Vive Air : pour quand, à quel prix ?

Après cette fuite, HTC ne s’est pas exprimé. On attend que l’entreprise confirme officiellement ce produit pour envisager une date de sortie et un prix. Cela pourrait se faire les 11 et 12 mai prochain, dates de la Vivecon, prochain événement de la marque.

