Google Chrome : une nouvelle fonction de suivi de prix sur Android

Google améliore de plus en plus son navigateur Chrome. Pour cette nouvelle version, une nouveauté attendue va arriver. En effet, un suivi de prix va être intégré pour les utilisateurs Android.

Chrome va proposer un suivi de prix

Une fonctionnalité très utile pour faire pas mal d’économies sur des futurs achats en ligne va arriver sur le navigateur Google Chrome.

Prochainement, il sera possible de suivre des évolutions de prix pratiquées par les sites e-commerce depuis le navigateur Chrome de Google et ce, par l’intermédiaire d’un téléphone Android. C’est en test dans la version Canary du navigateur, qui est actuellement la v90.

Google n’explique pas vraiment comment fonctionne son comparateur. Le groupe indique seulement « Vous recevrez une alerte quand il y a un prix inférieur dans un onglet ouvert ». Mais d’où viennent les données pour la comparaison des prix ? Il n’y a aucune information à ce sujet. Il est possible que ce soit via Google Shopping, mais rien n’est confirmé. Aussi, il n’existe pas un mécanisme pour ajouter un produit à une liste et être alerté en cas de baisse de prix.

Pour savoir si la fonction est active chez vous, rien de très compliqué. Lancez simplement Chrome et rendez vous sur la page d’un produit. Une fois arrivé à bon port, affichez les onglets ouverts dans le navigateur par le biais du bouton correspondant et tapez sur le bouton de l’onglet adéquat. Un bouton représenté par trois petits points.

Si vous avez de la chance, alors vous verrez apparaître dans le menu contextuel une nouvelle option baptisée “Track prices”. Après avoir tapé dessus, Chrome affichera une fenêtre avec une option à activer et un autre bouton permettant d’accéder au système d’alerte.

A noter qu’il semblerait que certains internautes aient réussi à “forcer” l’activation de la fonction en se rendant dans les flags, par le biais du lien habituel : chrome://flags/#enable-tab-grid-layout. Dans le champ de recherche, tapez les termes ‘Tab Grid Layout’ puis appuyez sur ‘Default’. Enfin, cochez la case ‘Enabled Price notifications’

Google n’est pas le seul à s’intéresser à un comparateur de prix. Microsoft Edge intègre déjà son propre système sur ordinateur, et ce depuis le mois d’octobre. Il y a même une fonction pour ajouter automatiquement des codes promo.

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouveautés du navigateur Chrome !