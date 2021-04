Test – Xiaomi Mi Watch Lite : elle a tout d’une grande, sauf le prix

Avec la Mi Watch Lite, Xiaomi joue la carte de la simplicité avec une montre abordable. Le géant chinois de l’électronique montre encore une fois qu’il est capable de produire une smartwatch abordable, design et efficace pour moins de 70 euros.

Mi Watch Lite : fiche technique

Lancée en début d’année 2021, la Mi Watch Lite succède à la Mi Band 5, et propose une fiche technique simple, mais efficace :

Modèle Xiaomi Mi Watch Lite Écran LCD Couleur, 1,4 pouces , 320 x 320 pixels, brillant Poids 35 grammes Fonctionnalités Trackers d’Activité (Podomètre, Distance, Calories)

Cardiofréquencemètre

Chronomètre

suivi Sommeil

Notification de Message Appel

Gestion musique Mode sport 11 profils sportif

Etanche 5 ATM

La Mi Watch Lite, son design et ses fonctionnalités

La Mi Watch Lite est avant tout une montre grand public. Elle est équipée d’un écran LCD Couleur d’une taille de 1,4 pouces, suffisant pour son utilisation quotidienne. Elle sait se faire oublier la nuit, et pourtant, l’écran est assez grand pour une utilisation confortable, tout comme celui de la Garmin Venu SQ.

Son bracelet en plastique simple ne demande que peu de soins, et rend son utilisation confortable. La Mi Watch Lite est destinée au petit et moyen poignet. Et son utilisation est très simple. Elle se décline sous 3 coloris, bleu, blanc et noir. Sous ce design classique, se cache un GPS, une batterie de 230 Ah, donnée pour une autonomie de 9 jours, un cardiofréquencemètre et un Bluetooth 5.0. Une autonomie inférieure à la Zepp Z, un monstre dans sa catégorie.

Pour ce qui est de son utilisation, la Mi Watch Lite intègre un écran tactile incurvé de 1,4 pouces, et d’une résolution de 320×320 px. Son boîtier en plastique présente des dimensions de 41 x 35 x 10,9 mm. Pour un poids plume de 35 grammes au complet. Son bracelet en plastique de 20 mm de largeur est confortable. De plus, le bracelet est interchangeable, et s’adapte à vos envies. Pour ce qui est du bouton unique, il est accessible et simplifie l’utilisation de la Smartwatch.

À première vue, la Mi Watch Lite est petite et bas de gamme, mais au contraire ! Elle sait se faire petite et discrète. Son utilisation est simple et intuitive. Pour ceux qui n’aiment pas dormir avec une montre, prônant l’inconfort, vous oublierez rapidement votre montre connectée. Pourtant, elle ne vous oubliera pas et saura se faire pertinente avec ses différentes fonctionnalités.

Les fonctionnalités de la Mi Watch Lite

Pour un accompagnement optimal, la Mi Watch Lite dispose d’une multitude de capteurs et d’un GPS intégré (GPS +CLONAS). En plus de cela, vous pouvez disposer de la fonction d’altitude et de pression atmosphérique.

Sport et quotidien

La fonction sport permet d’accéder à 11 profils sportifs. Course en extérieur, tapis de course, cyclisme, vélo en salle, style libre, marche, cheminer (randonnée), course en sentier, natation en piscine, eau libre, et cricket.

Même si le nombre d’activités est assez restreint, il permet d’avoir accès aux principaux entraînements.

Lors de vos entraînements, la Mi Watch Lite enregistre des informations automatiquement. Une synchronisation avec votre smartphone après votre entraînement permettra de consulter ces données.

À partir de la Mi Watch Lite, vous pourrez choisir un profil sportif. Dès lors, vous pourrez paramétrer votre activité, en plaçant des objectifs d’heure, de distance, ou de calories (profil course en extérieur).

Pour le suivi au quotidien, la Mi Watch Lite enregistre de nombreuses données, telles que le suivi sommeil. Vous pourrez consulter le résumé du suivi sommeil directement via la montre, ou obtenir le détail par l’application.

Lors d’une séance de sport, ou pour vous détendre, gérez votre musique via la smartwatch. La Mi Watch Lite ne permet pas de stocker de la musique, mais permet de gérer vos playlists et de passer ou revenir sur vos morceaux de musique préférés.

La gestion des notifications est assez simple, vous pouvez consulter uniquement vos SMS et certaines notifications d’applications. Via les onglets de la Mi Watch Lite, vous aurez accès à la météo simplifié, au compteur de calories, de pas et de « debout », ainsi que votre fréquence cardiaque, votre suivi sommeil, et votre gestion musique.

Xiaomi Wear : l’application de la Mi Watch Lite

Alors que la marque possède déjà une application identique, Mi Fit, Xiaomi a décidé de faire fonctionner sa Mi Watch Lite avec l‘application Xiaomi Wear. Compatible iOS et Android. Ce choix se justifie par l’interface simplifiée de Xiaomi Wear. Pour autant, l’application reste complète, et permet une utilisation à la hauteur de la montre : simple.

Dès le démarrage de la montre, celle-ci vous indique un QR Code à scanner pour installer l’application. Après avoir activé le Bluetooth et la localisation, vous n’avez qu’à rechercher la montre via l’interface. La première utilisation est très simple. Dès lors, la synchronisation se fera automatiquement.

L’interface de Xiaomi Wear est basique. Les informations sont claires et accessibles directement.

L’application Xiaomi Wear se compose d’un onglet Profil, où vous pouvez gérer les notifications reçues par la montre, ou télécharger de nouveaux cadrans. S’ensuit l’onglet Entraînement, où vous pourrez déclencher l’un des 4 profils sportifs directement via l’application sur votre montre. Pour finir, l’onglet Statut permet de consulter vos différents historiques. Vous aurez accès à votre suivi sommeil, vos séances de sport, et même votre fréquence cardiaque. En plus de cela, il faut ajouter les courbes pour l’oxygène sanguin, la VO² Max, un ECG, les cycles féminins, PAI, le stress, et l’énergie.

Autonomie et recharge

Pour ce qui est de l’autonomie annoncée, la Xiaomi Mi Watch Lite affiche une belle montée en gamme. Celle-ci pouvant atteindre 10 jours avec une utilisation modérée. Dans ce test, l’autonomie tournait autour de 6 voire 7 jours pour une utilisation intensive. C’est-à-dire, au moins une activité par jour, ainsi que tous les capteurs activés, et la luminosité sur le réglage automatique (6 en plein jour, et 1 la nuit). La fonction « lever pour activer » peut être désactivée pour augmenter l’autonomie.

La recharge complète de la Mi Watch Lite s’effectue en moins de 2 heures avec son chargeur magnétique fourni. Ce dernier se clipse pour une recharge en toute sécurité, et évite que la smartwatch ne se déconnecte par erreur.

Conclusion

La Mi Watch Lite est une montre conçue pour le grand public. Ses caractéristiques techniques simples mais efficaces, et son bon rapport qualité prix font de la Mi Watch Lite une montre intéressante pour tous ceux qui souhaitent une montre basique et accessible. Elle possède suffisamment de profils sportifs, dont la marche et la natation, mais aussi un suivi santé correct.

