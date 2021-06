BMW iX : le SUV 100 % électrique avec la 5G et une autonomie record

BMW dévoile la fiche technique définitive et les équipements de série du SUV électrique iX, qui débute à 86 250 € en France. Petit tour d’horizon du SUV ultra connecté.

BMW iX : un SUV qui peut concurrencer Tesla ?

BMW propose déjà un SUV 100 % électrique dans son catalogue : le iX3, plus compact et qui n’est finalement qu’une version électrifiée du X3. Avec le iX, la multinationale mise sur un design tout en rupture. Le véhicule conserve la calandre emblématique de la marque, ici pleine, décorée et divisée en deux éléments. Redessinée pour l’occasion, elle abrite les caméras et les radars nécessaires aux aides au pilotage. Elle s’intègre à un museau très sculpté et agressif, en témoignent les joues triangulaires marquées. En termes de proportions, le iX est comparable au x5 (longueur et largeur) et au X6 (hauteur).

Pour les performances, le iX répondra aux attentes dans sa déclinaison xDrive50 : le SUV s’appuiera sur une autonomie de 630 kilomètres (cycle WLTP) et avalera le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Son petit frère — le xDrive40 — se contentera d’une autonomie de 425 kilomètres et d’une accélération de 6,1 secondes. Ces caractéristiques sont beaucoup plus décevantes, surtout au regard du tarif élevé (à partir de 86 250 euros). Le iX xDrive50 franchit la barre des 100 000 euros, ce qui le place au niveau du Tesla Model X (99 990 euros). Aucun de ces véhicules n’est éligible au bonus écologique.

Un concentré de technologies à bord

BMW avait déjà annoncé les taris de l’iX en France ; on connaît désormais sa dotation en équipement. Le SUV reçoit de série une climatisation automatique bi-zone, des projecteurs à LED, une pompe à chaleur, une caméra de recul. Il dispose aussi de trois modes de conduite : Personal, Sport et Efficient. Il bénéficie du nouveau système d’info-divertissement iDrive 8 avec une double dalle incurvée regroupant un tableau de bord de 12,3 pouces et un écran central de 14,9 pouces. Le SUV est doté de série d’un système de navigation connecté. En option, un pack Sport comprenant des bas de caisse et jantes au design plus agressif coutera 3 050 €. Il est désormais possible de configurer l’iX en ligne.

Equipé de cinq caméras, autant de radars, et douze capteurs à ultrasons, l’iX est richement doté en aides à la conduite. On retrouvera le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et le freinage d’urgence autonome en intersection. En outre, grâce à la connectivité 5G du véhicule, BMW prévoit la possibilité d’ajouter des fonctionnalités après achat via des mises à jour à distance.

Le BMW iX xDrive40 débutera à 86 250 € et l’iX xDrive50 demande 103 500 €. Tous deux arriveront dans les concessions françaises au mois de novembre 2021.

Encore un peu de temps ? Découvrez le BMW i4 : une nouvelle berline électrique pour s’attaquer à Tesla !