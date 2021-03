BMW i4 : une nouvelle berline électrique pour s’attaquer à Tesla

Les véhicules électriques ont le vent en poupe actuellement et les grands constructeurs se livrent une concurrence farouche, en changeant régulièrement de stratégies pour conquérir des parts de marché. C’est le cas de concessionnaire allemand BMW qui après avoir montré ses muscles dans la catégorie des SUV électriques revient au-devant de la scène avec la nouvelle berline électrique BMW i4 pour faire front à son homologue américain Tesla.

BMW dévoile sa nouvelle berline

Dans une conférence accordée aux médias munichois, BMW a annoncé qu’il réoriente sa production de véhicules électriques vers les berlines, après plusieurs années consacrées aux SUV électriques. Et le premier né de cette nouvelle gamme de voitures électriques serait la BMW i4. La nouvelle «Grand Coupé» du constructeur allemand, dans son allure sportive couplé à son comportement plus dynamique, sera disponible en plusieurs versions. Les performances attendues pour l’une d’entre elles (BMW M) en termes de puissance est de 390 kW (soit l’équivalent de 530 chevaux) qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Quant à la batterie, elle devrait être assez robuste pour résister jusqu’à 590 km après une pleine charge. Les ambitions affichées permettraient à la BMW i4 de rivaliser avec de nombreux modèles de sa catégorie.

La BMW i4 pour inquiéter Tesla ?

Le groupe BMW compte étendre son parc de véhicules électriques aux berlines et cette décision serait en grande partie destinée à s’attaquer à Tesla. En effet, la Firme américaine avec à sa tête le milliardaire Elon Munsk, est très présente dans le secteur des sportives électriques coupées. Avec la BMW i4, le constructeur allemand veut s’offrir les moyens pour conquérir une nouvelle clientèle. Et au vue des performances annoncées de sa nouvelle berline (surtout au niveau de l’autonomie), il pourrait y parvenir. On espère tout de même obtenir très vite davantage d’informations sur la garniture intérieure de la BMW i4 que l’entreprise munichoise espère la rendre disponible avant la fin de l’année. Mais, des bruits courent déjà sur le fait la nouvelle berline ne serait pas exempte d’émissions polluantes locales.

