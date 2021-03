Le Crosscall Core X4 s’offre une nouvelle variante

Crosscall n’est plus une marque à présenter sur Le Café Du Geek. L’année dernière la marque française présentait ses derniers modèles : la tablette Core T4, le smartphone Core M4 ou encore le smartphone Core X4 dont nous allons parler aujourd’hui.

Un boost de mémoire vive

La plus grande nouveauté de cette nouvelle version c’est bien entendu l’augmentation de la mémoire vive de ce dernier. Déjà disponible avec 3Go de RAM, c’est une augmentation de 33% que présente Crosscall. Il est désormais possible de se procurer le Core X4 avec 4Go de RAM.

Le stockage n’est pas oublié non plus et voit sa capacité doublée. Il passe désormais de 32Go à 64Go, une jolie amélioration qui s’accompagnera d’une augmentation de tarif de 50€. Cette version est vendue au prix de 499.90€ sur Amazon.

Une gamme de smartphone tournée vers l’avenir

Crosscall est toujours engagé pour des smartphones durables et la gamme Core ne déroge pas à la règle. Le Core X4 tout particulièrement puisqu’il affiche le meilleur indice de réparabilité du marché avec une note de 8.8 ! De plus, il est garanti pendant pas moins de 3 ans. Côté solidité il n’est pas prêt de vous lâcher. En effet, de nombreux tests ont été effectués dans le cadre des « Crosscall Standards ». Ce dernier intègre pas moins de 100 tests de résistances. Nous retrouvons également une certification IP68, ce qui permettra une robustesse à toute épreuve.

Pour rappel, voici un résumé des caractéristiques du Core X4 :

Processeur Snapdragon Qualcomm® SnapDragon™ 450 Puce graphique Adreno 506 Mémoire vive 3Go ou 4Go Stockage 32Go ou 64Go Caméra Capteur 48 MP Fusion4 Double SIM Oui Carte SD Oui

