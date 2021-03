OnePlus Watch, que nous réserve la première montre connectée ?

OnePlus est connu pour fabriquer et commercialiser des produits « flagships killer ». Après avoir pré-annoncé son nouveau smartphone OnePlus 9, équipé entre autre d’un capteur photo Hasselblad, la marque chinoise tease depuis quelques jours la OnePlus Watch, mais que savons nous ?

Format

C’est au détour d’un tweet que nous constatons que OnePlus a choisi le format rond pour sa première montre. Pour le moment aucune taille n’est annoncée mais si le choix reste dans les standards actuel il faudra donc s’attendre à un modèle 40 et/ou 46 mm

Le moment que vous attendiez est presque là. #OnePlusWatch — OnePlus France (@oneplus_fr) March 17, 2021

Design

Le format rond est donc celui retenu pour la OnePlus Watch. Si la marque reste fidèle à elle même, on peut donc s’attendre à une montre élégante, et pleine de sobriété. Bien entendu OnePlus ne lésinera pas sur le choix des matériaux. On peut donc s’attendre à des matériaux d’éxcellente qualité et une qualité de fabrication digne ce nom !

Conçue par des experts et méticuleusement pensée, la #OnePlusWatch est le compagnon idéal pour votre prochain entraînement. Accumulez des pas, surveillez votre fréquence cardiaque et plus encore avec notre première montre. ⌚️ https://t.co/QjmMMkCKNk pic.twitter.com/DLzApfC1e4 — OnePlus France (@oneplus_fr) March 17, 2021

Sur un post on peut appercevoir la gravure Oneplus sur le côté de la montre.

Toujours sur cette même image, on remarque que le design choisi est celui qui rappelle la samsung galaxy watch active. Pour le moment nous constatons qu’un unique boutons serait présent sur ce le côté droit de la montre.

Fonctionalité

Pour le moment aucune fonctionalité n’est vraiment précisée, mais si OnePlus veut proposer une montre « Flagships killer » on peut éspérer un cardiofréquencemètre, un GPS, altimètre, podomètre, accéléromètre, et un gyroscope.

On souhaite aussi pouvoir répodre au appel, lire ses SMS et autre notifications depuis sa montre, et sur ce point Pete le patron de OnePlus affirme que la OnePlus Watch sera entièrement compatible avec les autres apareil de la marque. Une connection visiblement facile dans cet écosystème a l’instar de Apple.

On pourrait imaginer aussi que celle ci soit étanche (pour les nageurs) et resistante. Concernant la charge OnePlus fera le chiox de la charge sans fils ?

Aucune indication sur l’autonomie, ni sur l’écran choisi, mais ce qui est sur c’est que OnePlus nous régalera !

Plus d’info

Rendez vous le 23 mars à 15 sur le site OnePlus, pour l’annonce de cette montre !

Le prix n’a pas fuité mais selon Pete la Oneplus Watch se veut accessible !

