League of Legends : une nouvelle collection officielle estampillée Logitech G

Le partenariat entre League of Legends et Logitech G donne naissance à une toute nouvelle collection d’équipement gaming. Tout droit inspirée de l’univers de K/DA et League of Legends, cette nouvelle collection s’annonce comme l’une des plus belles réussites de la marque. Cet équipement 5 étoiles est à destination des joueurs passionnés du jeu vidéo League of Legends.

Logitech G lance sa nouvelle collection officielle à l’effigie du groupe virtuel de K-pop composé de personnages inspirés du jeu League of Legends. K/DA est un groupe musical de K-pop composé de quatre filles virtuel, directement inspirées du jeu League of Legends.

Pour lancer sa collection K/DA X Logitech G, la marque Suisse s’est basée sur plusieurs de ses modèles populaires.

Souris filaire Logitech G502 Hero K/DA

Modèle phare de son catalogue gaming, la G502 Hero est une souris précise, possédant un capteur optique avancé apportant un suivi maximale, le capteur HERO 25K. Ce capteur HERO dépasse les 400 IPS, et offrant une sensibilité allant de 100 à 25 600 ppp. Il ne génère ni lissage, ni filtrage, ni accélération.

Vous aurez 11 commandes boutons et macros à portée de main, et totalement programmable. Le tout avec cinq poids de 3,6 g permettant un ajustement à votre guise. La technologie LIGHTSYNC RVB permet d’ajuster l’éclairage sur 16,8 millions de couleurs. Vous pourrez aussi synchroniser les animations et les effets d’éclairage avec votre jeu ou vos animations.

Le prix de la Logitech G502 HERO est de 89,99 €.

Clavier Logitech G PRO

Le clavier Logitech G Pro K/DA est bien connu des joueurs professionnels, étant déjà éprouvé lors de tournois professionnels. Doté de switchs mécaniques GX Clicky avancés, il offre une utilisation agréable et performante mêlant réactivité et durabilité, avec un retour de saisie sonore et tactile. Conçu sans pavé numérique, le G Pro s’oriente aussi bien vers des joueurs amateurs et professionnels.

Ce clavier compact permet une utilisation ultra-portable. Vous pourrez mettre en avant vos touches importantes, placer les couleurs de votre équipe ou simplement harmoniser votre setup. Personnalisez l’éclairage et les animations avec le logiciel G HUB et enregistrez les paramètres d’éclairage statiques.

Le prix du clavier Logitech G Pro est affiché à 129,99€.

Casque sans fil G733 K/DA

Le casque sans fil G733 K/DA est un casque alliant le confort et la performance. Côté performance, le casque G733 K/DA propose une immersion total avec un son surround et des filtres vocaux performants. Le tout accompagné d’un éclairage avancé, pour jouer avec style.

Le casque G733 K/DA propose 29 heures d’autonomie et jusqu’à 20 mètres de liberté sans-fil. Le sans-fil offre une liberté optimale tout en conservant des performances auditives. Vous pourrez personnaliser les deux zones d’éclairages de votre G733 K/DA grâce au logiciel gaming gratuit G HUB et ses 16,8 millions de couleurs.

Avec un poids de 278 grammes, le casque gaming Logitech G G733 K/DA est ultra-léger. L’immersion audio est optimisée grâce aux transducteurs PRO-G conçu pour le gaming professionnel. Le système surround DTS Headphone : X 2.0 nouvelle génération permet une immersion totale. Le micro certifié Discord offre un son cristallin.

Le casque Gaming sans fil LightSpeed RVB G733 K/DA est à 149,00€.

Ecouteurs gaming G333 K/DA

Les écouteurs gaming G333 K/DA sont conçus pour optimiser l’immersion dans le jeu où que vous soyez. Imaginés pour accompagner les gamers qu’importe l’environnement sonore, les G333 K/DA produisent un son haute-fidélité et permettent des communications claires sur toutes les plateformes, ordinateurs, dispositifs mobiles ou consoles.

Les écouteurs Logitech G333 K/DA sont équipés d’une technologie à transducteurs double dynamiques de qualité gaming, offrant performance et légèreté. Cette technologie permet un son ultra détaillé, dans les aigus/médiums avec le premier transducteur, et les basses pour le second.

Intégrant directement un micro et des commandes volume, les G333 K/DA sont confortables, grâce à leurs embouts auriculaires en silicone. Vos discussions seront claires et vous pourrez utiliser vos commandes de façon intuitive. Pour ce qui est de la connectivité, vous aurez le choix entre une entrée USB-C ou une entrée 3,5 mm AUX.

Le prix des écouteurs gaming G333 K/DA n’est pas encore disponible.

Souris gaming sans fil G305 K/DA

La souris gaming sans fil G305 K/DA offre une utilisation gaming longue durée. Sa longévité est excellente. Elle pourra vous suivre durant 250 heures, en mode performance, et jusqu’à 9 mois d’utilisation en mode endurance (1 pile AA). Cette autonomie est possible grâce à la technologie LIGHTSPEED et le capteur Hero, assisté par l’assistant pour jeux vidéo de Logitech. Un témoin lumineux vous avertira lorsque l’autonomie sera en dessous de 15%.

Ce capteur optique Hero embarque la toute dernière technologie de Logitech G. Cette nouvelle génération offre une puissance multipliée par 10, avec une constante et une précision optimale. Ne générant ni lissage, ni filtrage, ni accélération de 200 jusqu’à 12 000 PPP, la G305 K/DA peut enregistrer jusqu’à 5 profils contenant jusqu’à 5 niveaux PPP chacun, dans la mémoire intégrée.

Pesant uniquement 99 grammes, la G305 K/DA est adaptative, avec ses 6 boutons totalement programmables à souhait.

Le prix de la souris gaming G305 K/DA est de 59,99€.

Tapis gaming G840 K/DA

Le tapis gaming G840 K/DA est la cerise sur le gâteau. Ce tapis s’oriente sans aucun doute vers tous les joueurs de League of Legends et les fans de K-pop.

D’une taille XXL, 400 X 900 mm, il permet d’obtenir une surface d’utilisation extrême. Vous pourrez jouer en toute liberté et sans limite. D’une épaisseur de 3 mm, la surface du tapis gaming G840 K/DA est tournée vers la performance. Le tout optimisé par une surface de friction très réduite permettant des mouvements à vitesse faible.

Le tapis gaming G840 K/DA permet une base d’adhérence en caoutchouc, promettant stabilité et adhérence. Vous pourrez le transporter n’importe où en l’enroulant facilement et sans risquer de la marquer.

Le prix du tapis de souris gaming G840 K/DA est de 49,99€.

Cette nouvelle collection nommée League of Legends X Logitech G est d’ores et déjà disponible à la vente. Pour l’instant, les produits sont disponibles uniquement sur le site Logitech.