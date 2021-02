On connaît le lien historique existant entre les smartphones Samsung et Android. Mais, on est presque étonné de voir que la firme coréenne opte pour un autre système d’exploitation pour faire fonctionner ses montres connectées, les Galaxy Watch. Cette anomalie devrait être bientôt corrigée par le groupe coréen. Sa prochaine smartwatch, la Galaxy Watch 4, pourrait tourner sous Android, le système d’exploitation de Google.

La Galaxy Watch 4 fonctionnerait sous Android

Après 3 générations de montres connectées tournant avec le système OS Tizen, Samsung envisagerait d’ouvrir une nouvelle ère en proposant une nouvelle smartwatch fonctionnant sous Android. En effet, suite aux nombreuses publications de leakers et de sites d’informations assez crédibles, la Firme coréenne devrait faire disparaitre l’open source signé Samsung Electronics de la prochaine Galaxy Watch et se tourner vers l’OS de Google. La transition pourrait se faire, sans attendre, avec l’implémentation du Wear OS sur l’actuel Galaxy Watch 3. Le dernier modèle des smartwatches du constructeur coréen avait été lancé au même moment que la Galaxy Note 20. La sortie prochaine de la Galaxy Watch 4 pourrait donc ne pas se faire seule. Peut-être assisterons-nous à la présentation des Galaxy Note 21 !

Galaxy Watch sous Android : un presque retour la normal pour Samsung

En décidant d’abandonner Tizen au profit d’Android, Samsung priverait certainement les utilisateurs des prochaines montres connectées d’une expérience unique. Même si les informations recueillies sont pour l’instant sans officialisation, l’adoption de l’OS de Google sur les prochaines smartwatches ne constituerait pas un grand évènement dans l’existence de Samsung. En effet, le groupe coréen utilise déjà Android depuis 2014 comme open source de ces smartphones et tablettes. Et, jusqu’aujourd’hui la collaboration entre Samsung et Google s’est faite sans couac. Mais, le système d’exploitation de Google est jusqu’ici absent du marché des montres connectées. Sa probable utilisation dans la Galaxy Watch 4 serait presque considéré comme un retour à la normal.

