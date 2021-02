Roller Champions, un jeu prometteur suite à la bêta ?

Ubisoft a lancé il y a quelques jours la bêta fermée de son nouveau titre phare, Roller Champions, un mélange de Rocket League et de Roller derby ! Mais que vaut celui-ci ?

Gameplay

Premièrement, le gameplay est simple, 2 équipes de 3 joueurs s’affrontent. Ensuite, le but et de boucler un tour en possession de la balle pour tenter un tir au panier et gagner un point, plus vous faites de tours et plus les points marqués lors du panier sont élevés.

Vous incarnez donc un « skater », que vous pourrez personnaliser rapidement. Alors Lancez une partie, et direction l’arène ! Le jeu repose alors sur une bonne communication et une bonne stratégie de blocage et de défense. Ainsi, protégez ou appuyez le porteur de balle et bouclez le plus grand nombre de tours !

Graphisme

Roller Champions possède un univers graphique coloré et vif ! Quelques features sont tirés de Rocket League comme les effets lors d’un panier marqué. Mais aussi, d’autres effets comme lors des prises de vitesse ou sur certains patins.

Pas de fioritures sur Roller Champions, il ne cherche pas a être le plus réaliste possible est c’est tout à fait ce qu’il faut.

Tips

Après quelques heures sur la bêta je vais vous donner quelques astuces pour ceux qui souhaite commencer la bêta ou attendra la version finale.

N’hésite pas a passer la balle, tout seul tu es vénérable !

Saute au bon moment pour éviter les tacles au sol.

Communique avec ton équipe pour adopter la bonne stratégie !

Anticipe les mouvements de tes coéquipiers ou de tes adversaires !

N’hésite pas a faire un léger retour en arrière si tu es bloqué par l’adversaire !

Grimpe sur les murs pour prendre de la vitesse (touche RT lors de la descente)

Joue Joue et Joue encore !

Conclusion

Est-ce que Roller champions est prometteur ? : OUI !

Est-ce que je vais continuer à jouer à Roller Champions ? : OUI !

La bêta est-elle pleine de bugs ? : À part quelques problèmes de connexion très rare, non ! Selon nous, Roller Champions sera un incontournable.

Attention tout de même, si Ubisoft chouchoute son jeu et ajoute des modes de jeux et événement temporaires Roller Champions ne s’essoufflera pas, mais sans ça il empruntera le même chemin que Fall Guys !

Pour le moment si nous devions lui attribuer une note temporaire, nous lui donnerionss 9/10 !

Pour plus d’info direction le site du jeu !