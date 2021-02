Razer Kiyo Pro, une webcam dédiée au télétravail

Vous le savez, de plus en plus de personnes ont recours au télétravail. Et ce, à cause de la pandémie mondiale actuelle. De ce fait, les réunions en visioconférence sont désormais légion, et ce n’est pas près de se terminer. Partant de ce constat-là, Razer présente sa nouvelle webcam : la Kiyo Pro.

Kiyo Pro : La technologie au service de la vidéo

Comme mentionné plus haut, les appels vidéos font désormais partie du quotidien de beaucoup de personnes. Dans le monde professionnel, il peut être important d’avoir une image de qualité lors de ces réunions. Avec la webcam Razer Kiyo Pro, vous serez servi ! Les webcams intégrées aux ordinateurs portables sont rarement qualitatives, encore moins dans des environnements peu ou trop lumineux.

Le streaming vidéo ne sera pas non plus oublié avec cette webcam de grande qualité. La qualité vidéo sera fluide et cristalline et de bonnes qualités dans tous les types de conditions lumineuses. Cela est dû grâce au capteur intégré. Ce dernier est un capteur CMOS avec la technologie STARVIS. Utilisée principalement dans les caméras de surveillances, STARVIS est une technologie de pixel rétro éclairé. Elle permet de capturer des images de très bonnes qualités dans des environnements peu lumineux ou très lumineux. Des ambiances que l’on retrouve souvent dans le télétravail.





Le streaming n’est pas oublié

Les webcams sont également très présentes dans le setup de certains streameurs. Ces derniers attendent beaucoup de cet outil, car c’est lui qui permettra de les afficher devant leur communauté. La Kiyo Pro offre une image non compressée en 1080p avec une fréquence d’image de 60 FPS. Un mode HDR avec une fréquence de 30 FPS est également présent. Elle permettra d’augmenter la gamme dynamique, de corriger les zones surexposée ou sous-exposée.

Grâce à son objectif grand-angle, la Kiyo Pro permet d’avoir 3 champs de vision différents. Nous retrouverons des champs de vision allant de 80° jusqu’à 103° en passant par 90°. De quoi être utile lors de visioconférence de groupe, comme en solitaire ! De plus, cette webcam pourra être installée sur n’importe quel setup grâce à sa grande flexibilité. Elle est en effet capable d’être montée aussi bien sur un écran que sur un trépied.

Si vous êtes intéressé, la webcam Razer Kiyo Pro est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Razer. Il vous faudra débourser 209.99€.