RTX 3080 et 3090 – Un lancement compliqué de la part de Nvidia

De plates excuses de la part de Nvidia après le lancement de la RTX 3080. La nouvelle mouture des cartes graphiques phares du constructeur américain promet d’être difficile à obtenir. Après leur annonce en début de mois, le constructeur a essuyé quelques soucis de commande.

Une armée de bots à l’assaut des 3080 et 3090

Il n’aura suffit que de quelques secondes pour qu’une pratique relativement illégale s’applique. Le botting a donc pour but de précommander/acheter chaque exemplaire disponible de chaque carte graphique. A l’image des rafles de sneakers, les bots commandent directement toutes les cartes graphiques disponibles. En parvenant à en commander pour certains plusieurs dizaines de GeForce RTX 3080 Founders Edition sur le site de Nvidia, les joueurs sont pour beaucoup déçus.

Certaines personnes mal intentionnées ont même pu récupérer plus de 40 exemplaires. Ce tweet montrant l’un d’entre eux se vantant d’avoir pu commander 42 exemplaires de la RTX 3080. Tout ceci grâce à Bounce Alerts, un groupe qui aide ses membres à obtenir un accès à des produits. Habituellement des sneakers, les produits à accès limité cette fois ci étaient les cartes graphiques. Un administrateur de Bounce Alerts a confirmé que le groupe offrait un bot pour aider ses membres. Inutile de vous préciser que ce bot permettait de mettre la main de manière automatisée sur les unités de RTX 3080. Le jour du lancement il ne leur restait plus qu’à attendre que Nvidia les sorte.

Les cartes ensuite étaient revendues sur eBay à des prix tout simplement incroyables. Une enchère dépassant les 25 000 € !

De plates excuses de Nvidia

Nvidia s’est donc excusé, platement, pour ne pas avoir anticipé cette faille. Excuses rapidement suivies d’un second communiqué… D’excuses encore car la RTX 3090 n’aura pas de stocks aussi conséquents que prévu. Jugeant la carte comme réservée pour quelques privilégiés, Nvidia n’en fournira pas autant qu’attendue. A l’image des RTX Titan, les 3090 seront donc pour quelques personnes pour commencer, car l’entreprise parle de « travailler avec ses partenaires pour augmenter l’approvisionnement dans les semaines à venir. »

Il ne vous reste plus qu’à patienter donc quelques mois encore pour mettre la main sur l’un des différents modèles. Pour le rappeler, les trois cartes graphiques de Nvidia seront significativement plus puissantes que la génération précédente. On parle ici de deux fois plus de puissance pour la RTX 3080 comparée à la RTX 2080 Ti.

Au niveau du prix, La RTX 3070 sera disponible au prix de 519€, la RTX 3080 719€ et la RTX 3090 1549€. De quoi faire bien des heureux ! Car nous on les attend avec impatience.