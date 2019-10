Planet Zoo : la bêta est ouverte et bat son plein !

Logo Planet Zoo

La bêta de Planet Zoo du studio britannique Frontier Developpements est lancée ! Petit frère de Planet Coaster qui était orienté gestion de parc d’attractions. Planet Zoo, fait de vous le gardien du parc zoologique de vos rêves ! Vous pouvez la rejoindre en précommandant dès maintenant entre le 24 septembre et le 8 octobre !

Gardien Planet Zoo

Contenu de la bêta !

La bêta vous donne accès au tout nouveau mode carrière, ainsi que le mode franchise disponible en ligne. Il vous permettra, en tant que futur gardien, de vous familiariser avec les outils, et vous accompagne du design des habitats jusqu’au bien-être des animaux !

La bêta commence avec le mode narratif de la carrière, vous transportant dans un biome tempéré, il vous explique comment gérer votre parc, mais aussi comment prendre soin de vos animaux dans un parc existant, à vous de réussir les objectifs fixés (Bronze, Argent et Or)

Le mode franchise quant à lui vous offre un accès plus complet à la gestion, et vous confronte à une économie réelle, sur une carte sandbox en pleine savane, ainsi qu’une connexion à la communauté Planet Zoo.

Deux zèbres !

Les animaux !

Vous aurez accès à une vaste étendue d’animaux sauvages, allant du Lion d’Afrique de l’Ouest, à la tortue géante des Galapagos.

Il vous donne accès à un total de plus de 30 animaux, comportant chacun des traits de personnalité, et des besoins qui leur sont propres !

Accès, et précommande !

Les deux éditions sont disponibles dès maintenant en précommande sur Steam :

– 44,99€ pour l’édition classique

– 54,99€ pour l’édition Deluxe.

Avec un lancement prévu le 5 novembre.

L’édition Deluxe comprend en plus du jeu Planet Zoo, à du contenu additionnel avec notamment :

Accès à la bêta avant le lancement

3 animaux exclusifs (dragon du Komodo, hippopotame pygmée ainsi que la gazelle de Thomson)

Des fonds d’écran haute définition

La bande originale