PS5 : Disponible dès fin 2020

Cela fait plusieurs mois que la PS5 se dévoile petit à petit à travers différents scoops. Cet après-midi, on apprend l’officialisation de la future console de Sony depuis le Twitter officiel de Nibel (@Nibellion), qui dispose d’informations officielles du site Playstation japonais et du site web WIRED.

Des détails tant attendus

La console

La console serait bien nommée PS5 (PlayStation 5) et disposerait de nombreux avantages tant attendus. On peut parler dans un premier temps de la fameuse image du devkit qui circulait, car celle-ci est bien réelle et que le développement de la console et de ses manettes serait déjà en cours.

Pour ce qui est de la console en elle même, elle serait tout d’abord compatible avec la technologie Ray Tracing, ce qui offrirait une bien meilleure qualité en jeu. Cette dernière disposerait d’un SSD qui aiderait la machine à démarrer plus rapidement, optimiser les temps de chargements en jeu, la qualité de streaming ainsi que d’un lecteur de disque Bluray 4K afin d’insérer les jeux physiques.

Les manettes de la PS5

Pour ce qui est des manettes, elles disposeront de déclencheurs adaptatifs, qui seront intégrés dans les boutons L2 et R2, permettant aux développeurs de régler la résistance des boutons pour une vraie sensation tactile. Celle-ci s’accompagnera d’un retour haptique, lui aussi adaptatif à chaque jeu et chaque situation pour encore et toujours pousser le niveau de réalisme.

En terme de nouveautés, sur la manette, de la future PS5, on retrouvera aussi de nouveaux haut-parleurs ainsi qu’un tout nouveau port de connexion/recharge en USB-C. Elle verra aussi son autonomie augmenter (ce qui veut aussi dire que son poids va augmenter).

L’interface de la PS5

Wired semble aussi insinuer qu’il serait possible de mieux gérer l’espace de sa console. Il devrait être possible de supprimer ou installer uniquement différentes parties du jeu (mode solo, multijoueur).

L’interface pourrait aussi subir un remodelage, lui permettant de devenir plus intuitive, et de notamment (et possiblement) pouvoir rejoindre la partie de ses amis directement depuis le menu principal.

Conclusion

Petit bonus de Bluepoint Games qui laisse entendre qu’un titre est en cours de préparation. Cette image serait-

On attend avec impatience plus de détails et un communiqué officiel sur la toute nouvelle console de Sony. Pour découvrir par vous même les informations, rendez-vous sur le Twitter de Nibel ici.