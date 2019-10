La Convention internationale du tourisme médical 2019 de Seongnam, est le lieu où on a pu rencontrer le tourisme médical et les ressources de la technologie médicale en un lieu unique. Elle s’est tenue à l’hôtel de ville de Seongnam du 20 au 22 décembre. N’hésitez pas à relire l’interview du Maire de Seongnam.

L’événement a été organisé par la ville de Seongnam et par le Conseil du tourisme médical et l’Agence de promotion.

L’événement en Corée du Sud à Seongnam

Au total, 68 entreprises ont participé à 120 stands. Et 20 000 participants, dont 65 acheteurs étrangers de 13 pays, dont la Russie et la Chine. Et quelques médias internationaux dont Le Café Du Geek !

Sur la place de la mairie, des équipements médicaux numériques, une salle d’expérience de beauté, une salle industrielle adaptée aux personnes âgées et une salle d’expérience sont installés. Les expériences de démence cognitive en réalité virtuelle, d’examen de la vue et d’espace virtuel d’exercices utilisant la 5G (déjà dispo en Corée du Sud) permettent au grand public de comprendre facilement l’industrie du tourisme médical. Le maquillage, l’art des ongles, les tests du cuir chevelu, les prédictions du diabète et les traitements psychologiques peuvent également être réalisés.







Au sein de l’hôtel de ville, des conférences sur les dispositifs médicaux et le tourisme médical ont été organisées.

La ville de Seongnam a organisé la Convention internationale sur le tourisme médical pour la première fois l’année dernière afin de promouvoir les excellentes technologies médicales et les ressources touristiques de la région. Selon les résultats de 2018, la ville de Seongnam a attiré 1179 patients étrangers de plus que l’année dernière.















Parallèlement, avec la popularité du tourisme médical, l’industrie du tourisme de beauté domestique se développe également. En conséquence, le salon était accompagné du « MIK (Made in Korea) BEAUTY ZONE » organisé par AVING News dont nous avons participé.

Nous avons rencontré sur place ces 10 entreprises spécialistes de la beauté :

Grand Cosnet, Hondo, Erum Factory, Yellow Punch, Trunia, Fiji World, Ami Cosmetic, Reights Nine, Haremari et Fresh Queen.

Source : Aving News