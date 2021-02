Les Français ont passé beaucoup plus de temps sur Internet en 2020

L’arrivée de la crise sanitaire liée au COVID-19 et les mesures drastiques de restrictions de déplacement l’ayant accompagné ont contraint les Français à réduire leurs loisirs en extérieur. Une situation les ayant amenés à trouver d’autres moyens de distractions en étant confinés. L’un de ces moyens serait Internet. Le temps passé par les Français sur Internet aurait connu une forte hausse durant 2020.

Environ 2 heures 30 minutes de navigation par jour

Les confinements successifs décrétés par le Gouvernement français pour riposter à la crise sanitaire liée au COVID-19 n’ont peut-être pas influencé le nombre de foyers connectés en France. Mais, ils ont été certainement à l’origine de l’intensification constatée au niveau de l’utilisation du Web. En effet, des enquêtes récentes ont révélé le temps passé par les Français sur Internet a augmenté de 15% en 2020, s’établissant désormais à près de 2 heures et 30 minutes par jour. Les périodes de ayant connu les temps journalier de navigation les plus élevés sont les premier et second trimestres avec respectivement 3 heures 11 minutes et 2 heures 45 minutes, pour toutes catégories d’âges confondues. En s’intéressant à la couche sociale la plus jeune (entre 15 et 25 ans) ce temps consacré à Internet par jour est estimé à 4 heures et 23 minutes, soit hausse de 24%.

Les réseaux sociaux et messageries privées plus visités sur Internet

En 2020, environ 92% des français se sont connectés à Internet, au moins une fois. Parmi eux, 80% se sont portés sur les réseaux sociaux et plateformes de messageries privées. Facebook, Instagram, Whatsapp, Discord et Messenger ont ainsi vu leurs nombres de visiteurs, par mois,

croitre. L’entreprise de Marc Zuckerberg et ses démembrements, se taillent la part du lion avec plus de 8 visites mensuelles sur 10. Suivent ensuite, Snapchat et l’application de partage de vidéos et de réseautage chinois, TikTok qui cumulent, à eux deux, 64% des visites mensuelles. Ces dernières attirent surtout les plus jeunes qui y passent plus de 2 heures du temps moyen.

