La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue en France

La Model 3 prend la tête du classement des voitures électriques qui se vendent le mieux en France. Avec 8083 exemplaires écoulés depuis le début de l’année, elle détrône la Renault Zoé.

La Tesla Model 3 s’est mieux vendue que la Renault Zoé

Avec le bonus écologique de 7000 euros qui diminue le mois prochain, les clients de véhicules électriques semblent toujours être friands de Tesla Model 3, notamment en version Autonomie Standard Plus à partir de 36 800 euros. Ainsi, c’est le véhicule électrique le plus vendu depuis le début l’année en France pour le moment, devant la Renault Zoé et la Peugeot e-208.

Depuis le 1er janvier 2021, Tesla a écoulé 8083 unités de sa voiture phare dans l’Hexagone. Une jolie performance qui lui fait gravir les marches du classement des voitures électriques les plus vendues, jusqu’à ravir la première place à sa rivale historique, la Renault Zoé.







En effet, cela fait maintenant un certain temps que l’électrique made in France garde jalousement le haut du podium, aussi bien dans notre pays que dans le reste de l’Europe. Mais aujourd’hui, elle se retrouve reléguée au second plan avec seulement 7448 immatriculations au compteur ce 31 mai. La Peugeot e-208 complète le trio de tête avec 7233 ventes depuis le 1er janvier.

Jusqu’en avril, la Peugeot e-208 était le le plus populaire en France, selon EV Sales Blog , un site Web qui suit les immatriculations mondiales de véhicules électriques.

L’e-208 comptait 6 034 immatriculations jusqu’en avril, soit 7 % de part de marché. La Model 3 suivait de peu, occupant alors la deuxième place avec 5 792 immatriculations, avec également 7 % de part de marché.

Le marché de l’électrique en plein essor

Tesla, la firme d’Elon Musk, occupe désormais 15,7 % de parts de marché et devient un concurrent de taille aux groupes pourtant fermement ancrés dans le secteur. On ne peut pas en dire autant de Volkswagen, qui n’a écoulé que 1786 exemplaires de son ID.3, alors même que la marque se place en tête des ventes en Europe en avril.

De manière générale, le marché de l’électrique se porte extrêmement bien. Ce dernier a connu une croissance de +45,2 % par rapport à 2020 et promet de continuer sur sa lancée dans les mois à venir. Si Tesla domine du côté des modèles uniques, c’est bien Stellantis, qui regroupe PSA et Fiat Chrysler, qui prend la place de leader avec 31 % des ventes. Le groupe Renault est quant à lui à la traîne avec 21 % des ventes.

Intéressés par les véhicules électriques ? Découvrez la mini voiture électrique Ikea… en kit !