Volkswagen est le plus gros vendeur de voitures électriques en Europe (avril 2021)

Les voitures électriques continuent de se vendre comme des petits pains durant le mois d’avril 2021. Lors de cette période, Volkswagen a connu de très belles performances en Europe grâce à ses véhicules ID.3 et l’ID.4 qui trônent en tête du classement. Malgré tout, Tesla reste le leader du marché depuis le début de l’année.

Après quelques mois, les tendances de l’année 2021 se font ressentir sur le marché européen des voitures électriques. À travers un nouveau rapport publié par EV Volumes, relayé par Clean Technica, nous avons l’occasion de découvrir le nombre de ventes effectuées durant le mois d’avril, mais aussi durant l’ensemble de cette nouvelle année.

En avril, Volkswagen est le meilleur vendeur de voitures électriques en Europe

Volkswagen, et non Voltswagen, vient de faire une très belle entrée dans le marché des voitures électriques. Avec l’arrivée des ID.4 et ID.3, le constructeur allemand prend en effet les deux premières du classement en avril 2021 avec respectivement 7565 et 5941 unités vendues. Juste derrière, nous retrouvons la Ford Kuga (4 000 ventes), la Volvo XC40 (4 118), la Renault Zoé (4 083) ou encore la Peugeot 3008 (3 616) et e-208 (3 597).

Depuis le début de l’année, Tesla est en tête du classement avec 32 444 Model 3 vendues. Loin derrière, nous retrouvons la Volkswagen ID.3 (17 703), la Renault Zoé (16 659), la Hyundai Kona EV (14 394), la Peugeot e-208 (13 554), la Volkswagen ID.4 (13 346) ou encore la Kia e-Niro (13 054). Au niveau des parts de marché, c’est toujours Volkswagen qui domine avec 11 % de PDM. Mercedes n’est pas loin derrière avec 10,2 %, suivi de BMW (9,6 %). Les Allemandes ont donc la côte. Nous retrouvons la firme d’Elon Musk en 7e position avec 5,3 % des parts de marché en Europe durant le mois d’avril 2021.

À travers ses résultats, nous pouvons remarquer que Tesla traine un peu de la patte. Il faut dire que le constructeur n’a pour le moment que sa Model 3 en fer de lance alors que les autres constructeurs proposent de plus en plus de modèles. Il faudra encore attendre un peu avant de voir arriver les nouvelles Model S et X en 2021 étant donné que le chantier de la Gigafactory de Berlin continue de s’allonger.