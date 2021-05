Intel présente deux nouveaux processeurs pour PC portables

De bon matin, Intel a inauguré l’édition 2021 du COMPUTEX à travers une conférence. Durant l’évènement, l’entreprise américaine a ainsi fait le plein de nouveautés en présentant deux processeurs Intel Corde de 11e génération pour ordinateurs portables, mais aussi un premier dispositif 5G pour ces derniers.

Au début de mois de mai, Intel a fait la part belle à sa nouvelle génération de processeurs Tiger Lake-H gravés en 10 nm afin d’offrir de meilleures performances et rattraper tant bien que mal son retard sur AMD. L’heure est désormais aux PC portables pour l’entreprise américaine avec les Core i7-1195G7 et le Core i5-1155G7.

Intel passe à l’offensive avec des processeurs pour PC ultraportables

Face à AMD, Intel se doit de continuer à riposter avec de nouveaux processeurs. Avec les nouveaux Core i7-1195G7 et le Core i5-1155G7, la firme compte ainsi s’attaquer aux processeurs pour les PC portables les plus fins et légers : les ultraportables. D’après l’entreprise, plus de 60 PC seront dotés de ces nouveaux composants d’ici à la fin de l’année 2021 et une dizaine d’autres références arriveront pour 2022. De façon plus générale, les puces Intel Core de 11e génération devraient être embarquées sur 250 ordinateurs.

Rentrons désormais dans les détails. L’Instel Core i7-1195G7 profite de 4 cœurs, 8 threads, 12 Mo de cache, une puce graphique Irix XE, supporte la mémoire vive DDR4-3200 et LPDDR4X-4266 et dispose d’une enveloppe thermique 12-28W. La fréquence de base est de 2,9 GHz et peut atteindre les 5 GHz avec la technologie Turbo Boost Max 3.0. Concernant le i5-1155G7, il pourra profiter d’une fréquence d’horloge de 2,5 GHz, en boost 4,5 GHz. Ce processeur s’équipe quant à lui de 4 cœurs, 8 threads, 8 Mo de cache et supporte aussi la RAM DDR4-3200 et LPDDR4X-4266.

Pour information, la carte graphique Intel Irix Xe devrait proposer des performances graphiques deux fois supérieures à celles du Ryzen 7 5800U d’AMD grâce à au nouveau i7 d’Intel. Sur Valheim, la société annonce des performances 2,78 fois plus élevées.

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouveaux ordinateurs portables MagicBook d’Honor !