Honor annonce deux nouveaux MagicBook sous Intel Core de 11e génération

Après son arrivée sur le marché de Honor dans le marché des ultraportables, avec par exemple le MagicBook Pro, Honor a annoncé deux nouveaux PC portables. Ce sont deux MagicBook 14 et 15 pouces, équipés de processeurs Intel Core de 11e génération.

La série HONOR MagicBook boostée avec les processeurs Intel de 11e génération

Au menu, pas de changement de châssis ou d’évolution majeure. On retrouve une formule qui a déjà su faire ses preuves pour l’ex-filiale de Huawei. Le MagicBook reste donc pratiquement inchangé. Cependant, il profite maintenant d’une configuration plus performante, sans pour autant voir son tarif sensiblement augmenter.

Honor mise sur une configuration regroupant un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de mémoire vive (DDR4) et 512 Go de stockage en SSD. Les MagicBook 14 et 15 pourront à nouveau compter sur un écran IPS Full HD de 14 et 15,6 pouces couvrant à 100 % le spectre sRGB et occupant 84 % de l’espace disponible.

Comparé à la génération précédente, les performances globales sont en hausse de 21 %, avec une fréquence maximale de 4,7 GHz.

Conçue pour prendre en charge des tâches lourdes et complexes, la toute nouvelle carte graphique Intel® Iris® Xe offre des expériences de jeu plus riches. Pour les concepteurs et les créateurs, la machine sera très véloce. Le mode Performance (Fn+P) est quant à lui disponible pour les tâches lourdes, comme l’utilisation de logiciels de conception avancés, afin d’augmenter au maximum la productivité.

Les deux variantes du MagicBook s’appuient sur une batterie de 56 Wh rechargeable à l’aide d’un bloc de 65 W. Il sera capable de lui réinjecter 44 % d’autonomie en 30 minutes. Une fois rechargée entièrement, elle devrait être en mesure d’offrir jusqu’à 10 h 30 d’autonomie, promet Honor. La marque évoque enfin une webcam 1 080p et une connectivité Wi-Fi 6, permettant des vitesses de transfert sans fil allant jusqu’à 2400 Mbps, soit environ 2,7 fois la vitesse du Wi-Fi 5.

Le modèle de 14 pouces tiendra à nouveau dans un châssis en aluminium de 15,9 mm d’épaisseur et pèsera 1,38 kg.

A partir de 1 200€, avec une remise de 200€ pour les précommandes

Le MagicBook 14 sera proposé à partir de 1 199 euros dans cette nouvelle version. Logiquement, le PC en version 15 pouces coûtera un peu plus cher.

Source : Honor

Enfin, Honor précise qu’en France, les deux variantes de l’appareil pourront être précommandées à compter du 24 mai prochain. Vous pourrez les retrouver auprès de quatre enseignes partenaires : Boulanger, Fnac, Darty et Amazon. Les précommandes pourront s’accompagner d’une remise de 200 euros. Parfait pour ramener le MagicBook 14 2021 sous la barre des 1000€.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Honor MagicBook Pro : un ultrabook puissant et abordable !