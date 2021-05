Internet Explorer : Microsoft dira adieu à son navigateur en 2022

Cela fait maintenant des années qu’Internet Explorer survit. Plus précisément, le navigateur de Microsoft aura 26 ans à partir du mois d’août 2021. De plus en plus vieille, la célèbre solution de navigation va cependant prochainement s’éteindre. La firme de Redmond vient en effet d’annoncer que le service fermera ses portes dès le 15 juin 2022.

Après avoir annoncé en mars dernier la fin des mises à jour sur son navigateur Edge (Legacy), Microsoft s’attaque aujourd’hui à l’avenir de son tendre et aimé Internet Explorer. Après 25 ans de loyaux services, la fin est maintenant date pour le navigateur historique. Sean Lyndersay, responsable de programme de Microsoft Edge, souligne ainsi dans un billet de blog : « L’avenir d’Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge ».

L’avènement de Microsoft Edge au détriment d’Internet Explorer

Sans grand étonnement, nous apprenons aujourd’hui la fin de la prise en charge d’Internet Explorer dès le 15 juin 2022. Microsoft recommande ainsi à ses utilisateurs de passer au navigateur Edge avant cette date « afin de bénéficier d’une expérience de navigation plus rapide, plus sûre et plus moderne« . La firme ajoute que Edge « peut également répondre à un problème majeur : la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciennes« .

Cette décision de Microsoft est assez logique si nous regardons la stratégie mise en place durant les dernières années. Avec le lancement de Windows 10, Edge a été lancé. Face à son échec, la firme de Redmond a décidé de lancer une toute nouvelle formule basée sur le moteur de Google Chrome (Chromium) début 2020. Bingo ! Le navigateur marche du tonnerre et devient aussi populaire que Firefox à la fin du premier trimestre 2021.

Désormais, Microsoft souhaite se détacher de la première version de Edge ainsi que d’Internet Explorer afin de se concentrer sur son navigateur le plus performant et populaire. De nombreux efforts sont ainsi mis en jeu depuis plusieurs mois à travers l’implémentation de nouvelles fonctionnalités sur le nouveau Edge : mode enfant, mode performance, meilleure sécurisation des connexions aux sites web…