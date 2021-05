L’Apple Watch va être utilisable sans toucher l’écran

La Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité se déroule aujourd’hui, le jeudi 20 mai 2021. Pour l’occasion, Apple a présenté des innovations dans ce domaine afin de permettre aux personnes souffrant d’un handicap physique, auditif ou visuel de plus facilement utiliser ses produits. Nous avons ainsi appris l’existence d’un système permettant de contrôler l’Apple Watch sans toucher l’écran, une fonctionnalité de suivi oculaire sur l’iPad, une meilleure prise en charge des dispositifs auditifs ou encore l’arrivée d’un service client en langue des signes.

Depuis de nombreuses années, Apple met un point d’honneur sur l’accessibilité de ses produits grâce à de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité. La Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité a d’ailleurs permis à la firme à la pomme de présenter encore plus de fonctionnalité dans ce domaine à travers un billet de blog.

Une Apple Watch qui fonctionne sans toucher l’écran

Pour les personnes ayant un handicap physique au niveau des membres supérieurs, l’Apple Watch est quasiment inutilisable. De ce fait, la firme de Cupertino a décidé de déployer prochainement de nouvelle fonctionnalité à AssistiveTouch via une mise à jour de watchOS 7. Sans toucher l’écran, les utilisateurs vont en effet pouvoir utiliser la montre connectée. Pour cela, le dispositif analysera les mouvements musculaires et l’activité des tendons afin de permettre aux utilisateurs de déplacer un curseur sur l’écran. En secouant la main, il sera ainsi possible d’activer le curseur. Fermer le poignet ou toucher son index avec son pouce permettra de valider ou sélectionner une option par exemple.

Les autres options d’accessibilités prévues par Apple

La firme à la pomme ne s’est cependant pas arrêtée à cette annonce autour de l’Apple Watch. Concernant les iPad, nous apprenons que les tablettes d’Apple s’apprêtent à prendre en charge un système de suivi oculaire. De ce fait, votre regard permettra de diriger un pointeur, mais aussi réaliser des actions. VoiceOver permet depuis un moment de décrire les images aux personnes malentendantes et malvoyantes. Désormais, la fonctionnalité pourra fournir plus de détails sur les personnes, les textes, les objets et d’autres données présentes dans une image.

Du côté de l’audio, nous apprenons qu’Apple compte améliorer la prise en charge des dispositifs d’aide auditive bidirectionnelle. Ces derniers vont prochainement pouvoir profiter des fonctions mains libres en appel téléphonique s’ils disposent du label Made For iPhone. Les produits Apple vont aussi prendre en charge les audiogrammes afin d’adapter les fréquences à l’audition de chaque utilisateur. Pour les personnes muettes ou ayant du mal à s’exprimer, nous apprenons l’arrivée de la fonctionnalité Sound Actions for Switch Control. Grâce à cette dernière, les boutons pourront être remplacés par des bruits de bouche. Des bruits relaxants vont aussi être ajoutés afin d’aider à minimiser la distraction afin de limiter les sons du quotidien.

Pour finir, le 20 mai signe l’arrivée du service client par langue des signes : SignTime. Le dispositif sera déployé dans un premier temps aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

