Spotify va très bientôt proposer des concerts virtuels

Depuis de nombreux mois, la pandémie de Covid-19 empêche les artistes de se produire sur scène devant un public. Nous avons cependant vu beaucoup d’acteurs du milieu proposé des concerts virtuels afin de satisfaire l’attente de leurs fans. Spotify vient finalement d’annoncer de premiers concerts de ce type. Cinq évènements sont ainsi programmés pour les semaines à venir. Ces derniers ne seront cependant pas en direct, mais préenregistrés.

Des concerts virtuels sur Spotify en attendant la fin de la pandémie

En attendant le retour des concerts physiques, Spotify a décidé de se tourner vers le virtuel afin de proposer des concerts. Dans un communiqué, la firme suédoise déclare dans un communiqué : « Nous savons que les fans se soucient profondément de soutenir les artistes et de se connecter avec leur musique à travers des performances en direct. Et tandis que certaines régions du monde commencent à peine à s’ouvrir, nous savons que tout le monde n’est pas encore à l’aise ou en mesure d’assister à des événements en live. Ces spectacles virtuels permettront aux fans de découvrir et de soutenir leurs artistes préférés tout en se plongeant dans une expérience dont ils rêvent ».

Nous pouvons ainsi prendre ce premier pas comme un avant-goût du retour à la vie normale et des concerts physiques. Petit point négatif, les évènements ne seront pas en live, mais préenregistrés. Ces dernières dureront entre 40 et 75 minutes d’après Spotify. Dès le 27 mai, nous pourrons ainsi retrouver le groupe The Black Keys, le chanteur Rag’n’Bone Man le 3 juin, Bleachers le 10 juin, Leon Bridges le 17 juin et Girl in red le 24 juin. Bien évidemment, tout cela a un coût. Spotify annonce un tarif de 15 euros hors taxe afin d’assister à un concert virtuel. Pour accéder à la billetterie sur Spotify.live, vous devez uniquement disposer d’un compte Spotify.

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que Spotify s’apprêtait à sous-titre automatiquement les podcasts ?