L’Apple Watch Series 7 pourra mesurer la glycémie, l’alcoolémie et la tension artérielle

Apple ne semble pas avoir fini d’ajouter des fonctionnalités de santé sur ses montres connectées. En effet, nous venons d’apprendre que la firme à la pomme s’est associée avec l’entreprise Rockley avec comme objectif l’amélioration des capteurs présents dans la montre connectée Apple Watch. Le partenariat entre les deux entreprises pourrait ainsi permettre l’ajout de dispositifs permettant de mesurer la glycémie, l’alcoolémie ou encore la tension artérielle.

Les montres connectées sont aujourd’hui un réel allier dans le domaine de la santé. Bourrées de capteurs, certaines d’entre elles permettent aujourd’hui de détecter de nombreuses anomalies ou pathologies chez les utilisateurs. Nous apprenions par exemple que les montres connectées pouvaient détecter si vous êtes infecté ou non par la Covid-19. Après avoir ajouté l’électrocardiogramme ou encore l’oxymètre, Apple compte désormais aller plus loin en permettant grâce à sa future montre Apple Watch Series 7 de mesurer le taux d’alcool ou de sucre dans le sang, mais aussi la pression sanguine.

La glycémie, l’alcoolémie et la tension artérielle pourront être mesurées par l’Apple Watch Series 7

Récemment, le média The Telegraph a révélé un partenariat entre Apple et Rockley. Pour découvrir cette information, les journalistes ont fouillé dans les documents comptables d’entrée en bourse de l’entreprise. Nous pouvons ainsi y lire que « Rockley croit que ses résultats opérationnels pour l’avenir proche continueront de dépendre significativement des revenus attribuables à quelques gros clients comme Apple Inc, le plus gros client de Rockley ».

Aucun autre détail n’a été révélé quant aux capteurs qui vont être fournis pour les prochaines montres connectées de la firme de Cupertino. Cependant, The Telegraph souligne que l’entreprise Rockey Photonics est largement connue pour ses multiples capteurs permettant de mesurer différents signaux sanguins.

Apple compterait ainsi logiquement prendre parti de cette expertise pour sa prochaine Apple Watch Series 7. Grâce aux technologies développées par la start-up Rockley, nous pourrions ainsi voir arriver un capteur permettant de mesurer la glycémie, soit le taux de sucre dans le sang (une bonne nouvelle pour les diabétiques), l’alcoolémie, ou encore la tension artérielle. Comme dit précédemment, l’ensemble de ces données seraient découvertes grâce à des capteurs permettant de « décrypter » les signaux sanguins.

