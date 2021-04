Apple Watch : vers un nouveau design et un écran OLED flexible ?

Présentée pour la première fois en septembre 2014, l’Apple Watch est une montre dont le design n’a que très peu évolué au fil des années. La montre connectée signée Apple a évidemment été optimisée au fil des générations, mais on retrouve encore et toujours aujourd’hui cet écran rectangulaire si atypique. En 2021, Apple pourrait bien changer le design à l’occasion de l’Apple Watch 7, comme le révèle un brevet.

Un brevet révèle le design de la future Apple Watch ?

Un écran qui pourrait bien être totalement repensé pour la future génération d’Apple Watch. En effet, un récent brevet déposé par Apple fait état d’une nouvelle montre, dont l’écran ferait la part belle à la technologie OLED flexible. Le brevet décrit notamment une montre dont le cadran viendrait déborder sur une partie du bracelet, avec la possibilité d’aller jusqu’à un écran continu, et qui ferait le tour du poignet donc.

Croquis à l’appui, ce brevet présente une Apple Watch radicalement différente : le format carré a en effet disparu. Ce prototype de smartwatch opterait alors pour des formes plus arrondies… Mais pas seulement pour changer de look. Le document déniché par Mac Rumors décrit en effet une montre dont l’affichage recouvrirait absolument toute la surface. En effet, il ne s’agirait plus que d’un écran continu, que l’on porterait au poignet comme un bracelet. Il s’arrondirait donc au niveau de la face avant pour donner un espace élargi.

Apple pourrait changer radicalement le design de sa montre

Cela signifierait certainement que beaucoup plus d’informations pourront être affichées. Une information intrigante est que la couronne numérique semble avoir effectivement disparu.

Bien qu’il n’y ait quasiment aucune chance que la prochaine génération d’Apple Watch adopte un tel design, Apple pourrait néanmoins surprendre dans quelques mois, avec une montre au design largement retravaillé.

Reste à savoir maintenant quelles seront les nouveautés apportées par la future Apple Watch Series 7… Est-ce que le géant américain osera chambouler le design de sa montre, comme il l’a fait avec l’iPhone X ?

