Les femmes sont les plus exposées au harcèlement sur les sites de rencontre

Depuis de nombreuses années, les femmes sont fortement victimes de harcèlement sur internet. Malheureusement, cela ne s’arrête pas seulement aux réseaux sociaux. L’Institut français d’opinion publique (Ifop) vient en effet de mener une nouvelle étude pour Badoo soulignant que 70 % des femmes ont déjà été victimes de body shaming ou de harcèlement sexiste sur les sites de rencontre.

« Ce que les célibataires assument le plus (et le moins) sur les sites de rencontre« , voici la nouvelle étude publiée par l’Ifop le 24 mai 2021. L’enquête a été menée sur un échantillon de 3 003 Français âgés de 18 à 69 ans, dont 1000 célibataires et 1371 personnes ayant déjà été inscrites sur une plateforme de rencontre.

Une étude qui souligne le harcèlement des femmes sur les sites de rencontre

L’étude de l’Ifop a tout d’abord jaugé différentes thématiques telles que le taux de confiance en soi ou encore les lieux de prédilection pour manifester son intérêt pour quelqu’un. Nous apprenons ainsi que 74 % des personnes interrogées étant en couple ont confiance en eux, contre 63 % des célibataires, ainsi que les soirées entre amis sont le lieu idéal pour montrer son attirance pour quelqu’un.

Cependant, l’enquête va plus loin et s’intéresse aux risques des sites et applications de rencontre. 62 % des interrogés déclarent ainsi avoir été victimes de harcèlement sexiste ou de body shaming sur ces plateformes de rencontre. 46 % des sondés, dont 39 % d’hommes et 56 % de femmes, précisent avoir reçu des demandes insistantes de la part de quelqu’un à qui ils avaient manifesté leur manque d’intérêt. 31 % d’entre eux auraient aussi reçu des remarques désobligeantes sur leur physique, dont 30% d’hommes et 33% de femmes.

Nous apprenons aussi que les femmes seraient plus touchées par différentes formes d’agressions. 70 % d’entre elles affirment avoir déjà été victimes de bodyshaming ou de harcèlement sexistes sur des sites de rencontre, contre 55 % des hommes. Pour finir, 50 % des femmes révèlent avoir été victimes de propos obscène à connotation sexuelle. 61 % soulignent avoir souffert d’épisode de dépression durant les 12 derniers mois.

