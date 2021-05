L’iPhone 13 serait plus épais à cause de son module photo

Alors que les iPhone 12 semblent remporter un vif succès, Apple prépare déjà la suite avec la série des iPhone 13 dont la présentation pourrait avoir lieu après la rentrée. L’iPhone 13 pourrait voir son épaisseur augmenter, et son module photo serait également plus large.

Les iPhone 13 seront légèrement plus épais

Régulièrement, de nouvelles rumeurs apparaissent au sujet des futurs smartphones qui se préparent tranquillement chez Apple. Après les prédictions sur l’écran 120 Hz et l’encoche plus petite que sur les précédents (et actuels) iPhone, la gamme des iPhone 13 serait sur le point de prendre un peu d’épaisseur. En effet, le site MacRumors a pu se procurer des schémas de ce qui pourrait bien être un modèle d’iPhone 13.

Source : MacRumors

MacRumors affirme que l’iPhone 13 mais aussi tous les autres modèles de la série auraient une épaisseur de 7,55 mm contre 7,4 mm actuellement pour la série 12 qu’il s’agisse de la version mini, classique, Pro ou Pro Max et ce qui en font les mobiles les plus fins du marché. Cette épaisseur supplémentaire de 0,15 mm n’est finalement pas grand-chose. En effet, elle ne devrait pas beaucoup se voir à l’œil nu. Ce sera tout juste suffisant pour que la coque que vous aviez acheté pour l’iPhone 12 ne sera plus compatible et qu’il faudra la changer pour accueillir le nouveau smartphone à la pomme.

Les capteurs photo prendraient aussi de l’embonpoint

Les emplacements destinés aux appareils photos seraient également plus imposants. Le changement serait peu notable sur l’iPhone 13, avec un emplacement de 29 mm × 29 mm au lieu d’environ 28 mm × 30 mm aujourd’hui. Sur la déclinaison Pro en revanche, Apple passerait à 36 mm × 37 mm et se rapprocherait des dimensions du modèle Pro Max. Il est possible que cette importante différence soit l’indice du retour à des spécifications identiques pour les deux modèles Pro.

Ces changements de dimensions indiquent d’importantes évolutions à venir pour les appareils photos de l’iPhone 13 et 13 Pro. Il a par exemple été question de l’intégration du nouveau système de stabilisation optique Sensor-Shift sur le Pro et d’une refonte complète de l’ultra grand-angle. L’iPhone 13 Pro devrait également hériter du téléobjectif plus performant jusqu’ici réservé au modèle Pro Max.

Pour le reste, les iPhone 13 reprendraient les caractéristiques des modèles actuels, comme les rumeurs le suggèrent depuis plusieurs semaines. L’entreprise se concentrerait cette année sur les composants internes, appareil photo en tête, mais c’est aussi la première génération avec un écran 120 Hz.

