watchOS 8 va accueillir de nouvelles applications : Astuces, Contacts et Esprit

Apple a fait une erreur en mettant à jour l’App Store un peu trop tôt et en dévoilant une application Mind, ainsi que les applications Contacts et Astuces au niveau de l’App Watch. On peut naturellement imaginer que les annonces officielles se feront lors de la keynote de la WWDC.

De nouvelles applications pour watchOS 8 ?

Il aura fallu attendre la veille de l’inauguration de la WWDC pour en savoir un tout petit peu plus sur watchOS 8. Le développeur (et fouineur) Khaos Tian est tombé sur le nouveau fichier manifeste de l’App Store, mis à jour un peu trop tôt par Apple. On y trouve des références à des identifiants com.apple.NanoTips et com.Apple.NanoContacts, dans lesquels Nano est le nom de code interne utilisé par le constructeur pour ses applications Apple Watch.

Tips (Astuces) et Contacts pourraient donc bien être de futures applications préinstallées dans watchOS 8. La première sera sans doute aussi utile (ou pas) que sa grande sœur iOS, en revanche Contacts pourrait être d’un précieux secours en dehors de l’app Téléphone.

On trouve aussi la mention de com.apple.findmy.finditems, elle aussi différente de l’app Localiser : Apple aurait en tête de proposer une application spécifiquement dédiée aux AirTags et aux appareils compatibles avec le réseau Localiser. Par ailleurs, on attend toujours la fonction de Localisation rapide sur l’Apple Watch Series 6, équipée d’une puce U1 qui ne sert pas à grand chose.

Apple s’occupe de la santé mentale de ses utilisateurs

Mark Gurman, de Bloomberg, avait déclaré que la prochaine mise à jour de watchOS comprendrait des fonctionnalités de suivi de la santé nouvelles et améliorées. Apple propose déjà les applications Santé et Respirer. Cette dernière vous guide à travers une série de respirations profondes et vous rappelle tous les jours de prendre le temps de respirer.

Le développeur Khaos Tian a trouvé une autre référence à un élément qui n’existe pas aujourd’hui. Cette dernière est une application qui a pour identifiant com.apple.Mind. Il est fort possible qu’elle fasse partie d’iOS 15, mais il est pour l’instant difficile de savoir à quoi elle correspond. « Mind » signifie littéralement « Esprit ». On peut donc se demander si cette nouvelle application pour iOS aura un rapport avec la santé mentale.

L’application Mind pourrait donc être une application complémentaire dédiée à la santé mentale. Avec la pandémie de COVID-19 et les différents confinements, les problèmes de santé mentale sont devenus plus fréquents qu’auparavant. L’application Mind répondrait alors à un réel besoin des utilisateurs.

