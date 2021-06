3 Jeux vidéo de la semaine, Harvest Operation Eagle, Knockout City, Battle Axe

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Commençons par un RTS dystopique, un jeu vidéo aussi bien pensé qu’il fera penser vos neurones. Knockout fait plus appel à vos réflexes, mais cette balle au prisonnier d’un genre particulier est avant tout un eu ou l’esprit d’équipe est essentiel. Enfin, Battle Axe est un hommage aux hack’n slash à l’ancienne.

Iron Harvest Operation Eagle

Sans être une suite, ce titre se situe immédiatement après Iron Harvest (sous la forme d’un DLC sur Steam, DLC et épisode indépendant sur Epic et GOG). Dans ce monde dystopique, où la 1re Guerre Mondiale s’est faite à coup de Mechas alimentés à la vapeur ou au pétrole, les vieilles nations font une pause dans leur folie meurtrière. Or cette dernière est l’œuvre d’une société secrète qui cherche à dominer le vieux continent. Or de l’autre côté de l’atlantique, un géant endormi semble vouloir sortir de sa torpeur et mettre en branle sa gigantesque machine de guerre, l’Unsonia, l’équivalent des États-Unis de notre monde. Une nation jeune qui est tout autant éprise d’idéalisme que d’un impérialisme rampant.

Vous allez donc prendre en main l’arsenal de cette nation, qui comprend des Mechas destructeurs comme chez les Russsoviets ou les Saxoniens. Cela ne s’arrête pas là, car toute une armada de véhicules volants son apparition, apportant une nouvelle dimension au jeu original. Entre les mini ballon piloté par un seul homme et redoutable face à l’infanterie. Les dirigeables faisant office d’artilleries ou les lanceurs de drones sont encore plus destructeurs.

La mécanique de jeu ne change pas, il vous faut capturer des points de ressources, développer votre base, vos défenses et votre armée pour écraser l’ennemi. Un RTS très classique dans sa structure de jeu et alors tant que cela fonctionne où est le problème ? La direction artistique est toujours aussi réussie, avec ce mélange de débuts du XXe siècle et mécha sorti d’un esprit steampunk. Une réussite de bout en bout qui se retrouve dans l’attrait du jeu en solo avec un scénario bien ficelé et une dynamique de jeu très prenante, même si les parties sont parfois un peu longues.

Iron Harvest Operation Eagle, notre avis

Les RTS sont rares et les bons encore plus. Iron Harvest est de ceux-là, une histoire bien pensée, structurée et dont l’humanité des personnages est réelle. Elle évite le manichéisme et se révèle adulte dans son ensemble. Si vous avez aimé le premier opus, vous adorerez cet épisode supplémentaire qui apporte son lot de nouveautés. Sans oublier qu’online la communauté est très active ce qui permet de se lancer dans des nuits de batailles presque sans fin.

PC sur steam

Knockout City

Encore un TPS de plus sur un marché déjà surchargé dans l’univers du jeu vidéo et pourtant, prenez quelques minutes pour vous y arrêter. Ici pas d’arme à feu, de laser ou d’épée bien tranchante, juste des ballons. En effet, ce titre n’est en fait qu’une partie de beach-volley urbaine survitaminée. Ainsi, par équipe de trois, vous devrez affronter d’autres équipes en ramassant des balles disséminées sur la carte et les envoyer sur vos ennemis en pleine face.

Un concept simpliste et pourtant d’une rare efficacité. En effet, il ne s’agit pas seulement de viser vos adversaires. En effet, il existe tout un système d’esquive, qui permet d’éviter les balles, mais aussi de les récupérer en vol et les renvoyer vers votre adversaire. Faites une passe à un de vos coéquipiers et il pourra la renvoyer directement sur un ennemi. Bref, comme au volley, l’attaque frontale n’est pas la seule façon de gagner. Le jeu d’équipe, un brin de stratégie peut faire la différence, tout autant que les réflexes. Qui est indispensable dans un jeu aussi dynamique.

La prise en main est très naturelle et les différentes actions s’intègrent facilement. Par contre, techniquement, les graphismes 3D sont honorables sans vraiment briller. Mais surtout, la direction artistique est très discutable, entre le look des personnages, les couleurs agressives, il faut aimer le style.

Knockout City, notre avis

Malgré quelques défauts, vous risquez de très vite vous prendre au jeu. Il y’a une réelle volonté de favoriser le travail d’équipe et cela marche à la perfection. Le titre est fun, dynamique et donne envie d’enchaîner les parties.

PC, PS4, Xbox one

Battle Axe

Dans la plus pure tradition du hack’n slash d’arcade, Battle Axe est une petite production indépendante qui est pensée pour les gamers à l’ancienne. Les purs, les durs, ceux pour qui finir un jeu vidéo doit se faire d’une traite et sans perdre une seule vie. Inspiré du classique Gauntlet, nous avons donc un bon jeu de moi voir, moi trucider à l’épée.

En solo ou à deux sur le même écran, vous passez de tableau fixe en tableau fixe, en éliminant les vagues successives d’ennemis. Vous avez trois protagonistes possibles, chacun avec une attaque à distance, au corps à corps et un super pouvoir. De temps en temps vous pourrez augmenter votre score en sauvant des PNJ, mais la meilleure solution pour le High-score reste d’enchaîner les combos. Ces derniers ne sont pas contre pas faciles à enchaîner et mettre en place.

Les graphismes en mode 8 bits sont vraiment réussis. Très coloré, bien dessiné, il va faire vibrer votre corde nostalgique. Par conte, c’est un jeu d’arcade à l’ancienne. Il faut avancer sans s’arrêter pour le terminer. Mourrez et vous devrez recommencer. Vous êtes fatigué et éteignez la console, il faudra encore recommencer…

Battle Axe, notre avis

Un jeu pour les mordus du jeu d’arcade. Ceux qui aiment le Pixel Art, les vrais défis et la difficulté. Il faut avoir une culture de joueur des années 80 ou être sacrément persévèrent pour s’y lancer. Mais le plaisir est là, même si à 28 euros, il paraît un brin cher.

PC, PS4, Nintendo Switch