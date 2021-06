WWDC 2021 : tout ce qu’on attend de l’évènement Apple du 7 juin

Le 7 juin prochain aura lieu la Worldwide Developers Conference, (WWDC), la grande conférence annuelle ou Apple dévoile ses nouveautés logicielles qui arriveront sur les iPhone, iPad et ordinateurs Mac plus tard dans l’année.

Nouveautés logicielles : iOS, iPad OS, macOS, watchOS et tvOS

Comme à son habitude, Apple va profiter de la WWDC dévoiler les nouvelles versions majeures de tous ses systèmes d’exploitation.

Du côté des iPhone, on devrait donc voir les débuts d’iOS 15. Cette nouvelle version embarquera à priori des tas de petites nouveautés. Parmi elle, des améliorations concernant la gestion des notifications, des mises à jour de iMessage. On parle aussi de modifications de l’application Santé ainsi qu’un écran de verrouillage repensé. Enfin, des améliorations sur la protection de la vie privée sont également attendues.

iPadOS devrait lui aussi passer à la version 15 et gagner la possibilité de placer des widgets sur l’écran d’accueil. Aucune de ces deux mises à jour ne va donc révolutionner l’expérience utilisateur, mais Apple continue de retoucher ses systèmes çà et là pour mieux coller aux besoins de sa clientèle.

Concernant le reste de l’écosystème logiciel d’Apple, on en sait malheureusement peu. WatchOS et tvOS devraient passer en version 8 et 15 respectivement. Enfin, macOS 12 devrait aussi faire une apparition sur scène, mais aucune information n’a fuité quant aux nouveautés que l’on peut attendre sur ce front-là.

La mention d’un système « HomeOS » dans une offre d’emploi d’Apple a également refait naitre des rumeurs concernant une nouvelle percée d’Apple dans le monde de la domotique, mais là encore on ne sait pas grand-chose.

WWDC 2021 : Apple annoncerait de nouveaux produits ?

Traditionnellement, la WWDC est une conférence entièrement dédiée au logiciel. Cependant, Apple a déjà profité à plusieurs reprises de cet évènement pour révéler de nouveaux appareils, ne serait-ce que succinctement. L’année dernière, sans présenter de nouveaux produits, Apple a dévoilé son architecture M1 pour MacBook.

Puce M1X, MacBook, Mac mini ?

Cette année, certains espèrent voir une évolution de cette puce et un nom est déjà évoqué : M1X. Plusieurs ordinateurs sont évoqués, comme un nouveau Mac mini, mais aussi de nouveaux MacBook Pro, MacBook Air et même iMac. Le plus attendu est certainement le MacBook Pro 16″ qui n’a pas encore été renouvelé avec une puce Apple Silicon.

Les Apple Glasses ?

Cela fait des années que l’on entend parler des lunettes de réalité mixte, sans qu’elles ne soient jamais officialisées. Comme pour l’architecture Apple Silicon, un tel produit ne peut pas être lancé sans le support des développeurs qui devront préparer de nombreux usages avant la commercialisation des lunettes en elles-mêmes. Il ne serait donc pas étonnant que la première annonce soit faite lors d’une WWDC pour présenter les premières possibilités d’un tel appareil.

Des AirPods 3 ?

Leur annonce à la WWDC 2021 est très peu probable, mais les rumeurs insistantes à leur sujet ces derniers temps laissent penser que leur lancement est imminent. On imagine cependant qu’Apple opterait plutôt pour une annonce plus traditionnelle, par voie de communiqué de presse.

