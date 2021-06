Apple : un nouvel iPad mini cet année, un iPad Pro avec Magsafe en 2022

iPad mini redessiné, iPad Pro à recharge sans fil… recharge inversée… plusieurs évolutions destinées aux tablettes sont en préparation et plus ou moins avancées chez Apple pour le court et le moyen terme, explique Mark Gurman chez Bloomberg.

En 2022, Apple révolutionnerait l’iPad Pro

Les informations qui vont suivre proviennent du journaliste Mark Gurman chez Bloomberg. Même si la source est pour le moins sérieuse, il est actuellement impossible de vérifier la véracité de ces rumeurs. Nous vous encourageons donc à les prendre avec des pincettes. Ainsi, Apple travaillerait bien sur un nouvel iPad Pro et un iPad Mini. Aucune date de sortie n’a été précisée pour l’instant, mais la plus petite des deux tablettes pourrait débarquer sur le marché dès cette année.

Gurman rapporte qu’Apple pourrait octroyer une nouvelle finition à son iPad Pro de 2022. L’aluminium serait abandonné au profit du verre, ce qui permettrait à la tablette de proposer la charge sans-fil et inversée. L’appareil pourrait alors fonctionner avec MagSafe et les accessoires qui découlent de cette technologie introduite avec les iPhone 12. Cette charge sans-fil inversée permettrait également de charger un iPhone ou des AirPods directement sur le dos de la tablette.

Un nouvel iPad mini cette année

À plus brève échéance il faut s’attendre au premier redesign de l’iPad mini depuis six ans, avec des bordures plus fines autour de l’écran. Le retrait du bouton d’accueil a été également testé mais le choix final retenu par Apple n’est pas encore connu.

Le mois dernier, l’analyste Ming Chi-Kuo parlait lui-aussi d’une révision sensible de la petite tablette mais sans en dire plus. Dans l’un de ses précédents rapports Ming Chi-Kuo avait évoqué un écran plus grand, passant de 7,9″ à possiblement 8,5 voire 9″. Mais le bouton Touch ID ne disparaîtrait pas pour autant (à moins qu’Apple n’utilise le même bouton biométrique de mise en marche que sur l’iPad Air ?). Dans tous les cas, ce nouvel iPad mini reste annoncé pour la fin de cette année 2021.

Plus ou moins en même temps que cet iPad mini, il faudra compter sur un nouvel iPad d’entrée de gamme, conclut Bloomberg, simplement décrit comme plus fin que le modèle actuel.

