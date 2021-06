Vidéo démonétisée : les YouTubeurs peuvent maintenant faire appel

YouTube prépare un nouveau système à destination des créateurs de contenu. La plateforme réfléchit en effet à mettre en place un réexamen du contenu en cas de démonétisation ou l’éjection du programme partenaire. Les vidéastes pourront ainsi faire appel auprès de YouTube pour préciser le « processus créatif » de leur chaîne et pouvoir espérer des sanctions allégées, voir le retour de la monétisation sur leur vidéo.

En avril 2021, YouTube annonçait un petit changement intéressant pour les créateurs de contenu : plus de facilité pour changer de nom de chaîne. Aujourd’hui, la place est à une solution pour résoudre les problèmes de démonétisation des productions des YouTubeurs. Découvrons ensemble la solution mise en place par la plateforme.

YouTube veut permettre aux créateurs de faire appel en cas de démonétisation

En cas de démonétisation, les créateurs de contenu ont aujourd’hui peu d’options. Pour commencer, des vidéos peuvent être démonétisées de deux manières : soit elles sont considérées comme « non adaptées à la majorité des annonceurs », soit les vidéastes se voient suspendre ou sortir du Programme Partenaire de YouTube (YPP). Pour le moment, les créateurs pouvaient uniquement faire appel dans le premier cas. En cas de suspension ou de bannissement du programme partenaire, cela n’était pas possible. Et c’est cette option qu’étudie en ce moment YouTube.

« Nous expérimentons les appels vidéo pour vous aider à nous donner des informations supplémentaires sur votre chaîne et son contenu si vous pensez que nous avons fait une erreur en suspendant ou en rejetant votre chaîne de YPP. Notre équipe politique examinera votre vidéo et reconsidérera votre chaîne en tenant compte du contexte commun », explique ainsi YouTube dans un billet de blog. Le média 9to5Google explique ainsi que les créateurs de contenu banni ou démonétisé auront ainsi l’opportunité d’envoyer avec leur appel une courte vidéo expliquant leur processus créatif. De ce fait, la monétisation pourrait être réactivée sous 7 jours d’après YouTube dans le cas où chaîne est conforme à nos politiques ».

Pour conclure, la plateforme précise que « cette expérience n’est disponible que pour un petit pourcentage de créateurs dans YPP, mais nous espérons étendre le programme à l’avenir ».