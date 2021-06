iPad mini 6 : Apple opterait pour un design similaire à l’iPad Air 4

Vous attendez depuis fort longtemps une nouvelle génération d’iPad mini ? Bonne nouvelle, le modèle 6 semble dans les cartons pour la fin de l’année. À travers ce dernier, Apple souhaiterait revoir complètement le design de l’appareil, encore fortement attaché à celui des iPad classiques. Selon de récentes rumeurs et visuels, la référence miniature profiterait d’un châssis similaire à celui des iPad Pro ou encore de l’iPad Air 4 (2020).

Au cours des années, Apple a régulièrement opté pour des design peu changeants sur ses appareils. La donne a cependant changé depuis quelque temps. L’iMac 2021 ou encore les iPad Pro depuis la génération de 2018 montrent en effet un changement de design sur les produits de la firme de Cupertino. Les bruits de couloirs annoncent aussi l’arrivée prochaine d’un nouveau design pour le Mac mini ainsi que les MacBook Pro. Fin 2021, l’iPad mini devrait faire son grand retour avec lui aussi un design repensé.

Apple va redonner un coup de jeune à l’iPad mini

Selon le YouTuber Jon Prosser et le média FrontPageTech, l’iPad mini 6, prévu pour la fin de l’année, profiterait d’un nouveau design. Par le biais d’un article, nous découvrons ainsi plusieurs rendues 3D reprenant plusieurs des schémas de ses sources. La nouvelle génération d’iPad miniature semble ainsi opter pour un châssis inspiré du dernier iPad Air ou encore des iPad Pro.









Par le biais de ces visuels, nous découvrons des informations sur l’iPad mini 6 similaires aux précédentes rumeurs de l’analyste Ming-Chi Kuo ou encore Mark Gurman de chez Bloomberg. Des bordures plus étroites sont ainsi de la partie, un port USB-C, et le bouton Touch ID vient se loger sur la tranche supérieure de l’appareil, tout comme l’iPad Air 4. Un nouveau stylet, plus petit que l’Apple Pencil de deuxième génération, aurait été prévu par Apple. À l’intérieur, la tablette profiterait d’une puce A14 Bionic et de la connectivité 5G (en option).

Trois coloris seraient disponibles : noir, gris et doré. Pour finir, voici les mensurations du produit : 206,3 x 137,8 x 6,1 mm. Logiquement, l’iPad mini 6 devrait sortir en octobre, soit après le déploiement de la dernière version du système d’exploitation d’Apple pour tablette : iPadOS 15.

