Apple : vers un nouveau Mac mini avec un design plus fin ?

Si l’on en croit cette rumeur, le prochain Mac mini M1X pourrait bien faire un saut dans le temps et s’inspirer de la première génération du mini-ordinateur. Il embarquerait une nouvelle puce encore plus puissante, et devrait profiter d’un design plus fin.

Mac mini M1X : un retour au design original, en plus fin ?

Le Mac mini a déjà eu le droit à une révision en fin d’année dernière avec la puce M1, mais Apple s’apprêterait pourtant à dévoiler une nouvelle version de son mini-ordinateur, si l’on en croit les nombreuses rumeurs à son sujet.

Si l’on y regarde de plus près dans la gamme d’Apple, on peut effectivement s’apercevoir que le dernier Mac mini M1 incarne le modèle d’entrée de gamme, à partir de 799€, et que le modèle le plus premium, vendu à partir de 1 259€, conserve sa robe grise sidérale et est toujours équipé de puces Intel.

Après des bruits de couloir sur sa puce « M1X » et sur sa connectique, c’est son design qui est au centre de l’attention. D’après Jon Prosser, le futur Mac mini devrait marquer un retour aux sources : il ne serait plus entièrement en aluminium, mais aurait une partie supérieure blanche recouverte de Plexiglas, comme les premières générations. Les seize ans qui séparent ces deux modèles seraient bien visibles, puisque le nouvel ordinateur de bureau serait très fin, plus encore que la génération actuelle.

Davantage de ports et encore plus de puissance

Le passage à la prochaine évolution de la puce permettra de disposer d’une connectique plus fournie par rapport au Mac Mini M1 présenté fin 2020 et qui conserve le design des versions antérieures.

Premièrement, sa connectique serait à nouveau complète avec quatre USB-C compatibles Thunderbolt (seulement 2 sur le Mac Mini M1), deux USB en plein format, un Ethernet 10 G/bits et un HDMI. D’après Jon Prosser, un des leakers Apple les plus connus, le Mac Mini adopterait également une port d’alimentation magnétique comme les nouveaux iMac M1.

