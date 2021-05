WhatsApp change encore d’avis sur sa nouvelle politique de confidentialité

Le nouveau règlement d’utilisation de WhatsApp, très contesté, est entré en vigueur le 15 mai dernier. Cependant, WhatsApp a visiblement décidé de changer son fusil d’épaule. L’entreprise a annoncé ne pas restreindre les fonctionnalités en cas de refus de ses nouvelles CGU.

WhatsApp ne limitera pas les fonctionnalités pour ceux qui n’ont pas accepté sa politique

Déployée le 15 mai dernier, la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a fait couler beaucoup d’encre. L’Italie et l’Allemagne ont déjà saisi la justice en accusant les CGU de l’entreprise de violer le RGPD européen. En effet, beaucoup reprochaient à la plateforme de ne pas accepter de refus de la part de ses utilisateurs. En effet, si les nouvelles CGU de l’entreprise n’étaient pas rapidement acceptées, WhatsApp avait prévenu que ses fonctionnalités seraient progressivement restreintes, jusqu’à rendre son application inutilisable.

L’application revient encore une fois sur ses décisions

À l’origine, WhatsApp prévoyait de supprimer le compte de ceux qui n’accepteraient pas sa nouvelle politique de confidentialité. Cette menace, vivement critiquée, avait poussé certains utilisateurs à abandonner l’app au profit de Signal. Face aux critiques, l’entreprise avait repoussé l’entrée en vigueur de son nouveau règlement jusqu’au 15 mai. Après quoi, toujours très critiquée, l’application de messagerie avait revu sa stratégie et indiqué que les comptes des utilisateurs ne seraient finalement pas supprimés.

« Compte tenu des discussions récentes avec diverses autorités et experts en protection de la vie privée, nous tenons à préciser que nous ne prévoyons actuellement pas de limiter les fonctionnalités de WhatsApp pour ceux qui n’auraient pas encore accepté la mise à jour », a indiqué la société américaine dans un communiqué récupéré par The Next Web. Une déclaration qui intervient peu de temps après que plusieurs autorités ont décidé de s’intéresser de près aux agissements de WhatsApp.

WhatsApp se contentera au final de « rappeler de temps en temps aux utilisateurs d’accepter la mise à jour ». Ce changement de position est évidemment une bonne chose pour les utilisateurs, mais un énième retournement de veste de la part de WhatsApp n’est pas à exclure. Au cours des prochains mois, l’application de messagerie pourrait à nouveau menacer ses utilisateurs pour qu’ils acceptent sa politique.

Adeptes de WhatsApp ? Découvrez le transfert facilité des conversations de iOS à Android !