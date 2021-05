Steam prépare une console de jeux vidéo portable : SteamPal

C’est une rumeur assez étonnante qui se propage depuis quelques jours : Steam serait en train de préparer sa propre console de jeux portable. Celle-ci devrait ressembler à la Nintendo Switch et pourrait être lancée d’ici la fin de l’année.

Steam : une console de jeux façon Nintendo Switch dans les tuyaux

Vaalve, le jeune studio à l’origine de Half-Life a bien grandi depuis 1998. En effet, Valve Corporation s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux du jeu vidéo, via sa plateforme de distribution Steam. Celle-ci a établi des chiffres record en 2020, avec 4,8 millions de personnes jouant simultanément, 31,3 milliards d’heures de temps de jeu et 21,4% de jeux achetés de plus par rapport à 2019.

Gabe Newell promettait du nouveau du côté des jeux Steam sur console d’ici la fin de l’année. Depuis, les spéculations vont bon train, pariant sur un partenariat avec une plateforme déjà installée qui permettrait d’amener Steam sur le parc console.

Mais peut-être que le leader du marché sur PC se sent-il assez solide pour carrément lancer une console, et même une console portable.

C’est en tout cas ce que semble penser Steam Database, un site qui récupère de nombreuses données sur Steam et qui, chemin faisant, a repéré des éléments intéressants dans la nouvelle mise à jour Beta de Steam.

Un lancement d’ici à la fin de l’année ?

Il y a quelques jours, le directeur de Valve, Gabe Newell, a teasé l’arrivée de Steam sur console lors d’une table ronde avec cette énigmatique phrase : « Vous aurez une meilleure vision de ça d’ici à la fin de l’année ». Mais si beaucoup pensaient à une collaboration avec l’un des fabricants de consoles, il n’en est rien.

Le site ArsTechnica a repéré ce projet à travers des mises à jour de Steam. Le développeur de chez Steam, Pavel Djundik, a même publié ce code du nouveau projet sur un site, et évoque le nom de « SteamPal », ainsi que certains points comme l’alimentation, le redémarrage, un mode avion, la luminosité de l’écran ou la connexion Wi-Fi.

Selon ces diverses informations, à prendre avec des pincettes, il s’agirait d’un mini PC avec un écran tactile et des manettes intégrées qui ferait penser à une console bien connue : la Nintendo Switch. Mais uniquement en format portable, puisqu’à priori, ces manettes ne seraient pas détachables.

Côté hardware, ces fuites suggèrerait aussi que la console utiliserait une puce Intel ou AMD, qu’elle marcherait sous un système d’exploitation dérivé de Linux, et que les commandes seraient classiques, avec joysticks, gâchettes, boutons et pad tactile. La console pourrait également être branchée sur une télé via un port USB-C.

