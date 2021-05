French Days : Cdiscount lance un forfait mobile canon à 1,99 euro par mois !

L’heure est désormais aux French Days, une période promotionnelle pouvant être définie comme le Black Friday à la française. L’évènement débutera officiellement le jeudi 27 mai à 7 heures et terminera le mercredi 2 juin. Pour commencer, nous vous proposons un forfait sans engagement à ne pas manquer signé Cdiscount Mobile !

Les promotions sont de sorties. Pour changer de forfaits mobiles et faire des économies, l’offre qu’il vous faut se trouve chez Cdiscount Mobile. L’opérateur virtuel propose en effet dès aujourd’hui 40 Go de données mobiles pour le modique somme de 1,99 euro par mois !

Un forfait mobile sans engagement des plus abordables chez Cdiscount

Pour commencer, le forfait mobile spécial French Days de Cdiscount propose une enveloppe de données mobiles de 40 Go en 4G. Grâce à cette quantité, vous aurez l’occasion de naviguer tranquillement sur internet pendant un mois entier, que ce soit pour checker vos mails, surfer sur vos sites favoris ainsi que les réseaux sociaux ou encore streamer de la musique. Pour les baroudeurs, sachez que 3 Go de données mobiles dans les DOM et en Europe. Pour finir, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger.

Niveau tarification, le forfait mobile est sans engagement et coûtera 1,99 euro par mois pendant 6 mois, puis 13,99 euros par mois. L’offre sera uniquement disponible jusqu’au1er juin 2021.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.