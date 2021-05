Google Photos : un nouvel outil pour gagner de l’espace de stockage

Alors que Google Photos verra son stockage limité à compter du 1er juin, le service de Google a mis à disposition un outil pour aider ses utilisateurs à faire le tri parmi leurs clichés.

Photos : la fin du stockage illimité à partir du 1er juin

C’est bientôt la fin du stockage illimité sur Google Photos : la marque a annoncé il y a plusieurs mois l’abandon du stockage illimité sur Google Photos. Il serait question de réduire le quota à compter du 1er juin pour se limiter aux 15 Go offerts avec tout compte Google.

Google en profite pour renvoyer vers son offre Google One facturé à partir de 1,99€ par mois pour 100 Go de stockage… Heureusement, si vous dépassez déjà les 15 Go de stockage, vos clichés ne seront pas supprimés pour autant, enfin pas tous.

À une semaine de ces nouvelles restrictions, Google souhaite en effet donner un coup de main à ses utilisateurs pour les aider à profiter au mieux de cet espace de stockage. Le service Google Photos a ainsi annoncé ce lundi l’arrivée d’un outil dans Google Photos pour trier les photos déjà hébergées sur le service.

Google ajoute un outil pour trier vos photos

Dans un communiqué sur son blog, Google Photos a annoncé que : « aujourd’hui, nous commençons à déployer un outil dans l’application Photos pour vous aider à gérer facilement les photos et les vidéos que vous avez sauvegardées et qui comptent dans votre quota de stockage ».

En plus des photos floues, l’outil analyse les photos et les vidéos que vous ne souhaitez probablement pas garder. Il s’agit notamment des captures d’écran et des vidéos très longues. Bien entendu, vous êtes libre de choisir ce que vous préférez supprimer. Pour les utilisateurs qui ont une galerie avec des milliers de photos et vidéos, un tel outil est définitivement très pratique pour faire un peu de ménage. Vous pourrez retrouver le nouvel outil progressivement sur tous les smartphones. Vous pouvez cliquer sur votre photo de profil dans l’application Google Photos et vous rendre dans la gestion du stockage pour y accéder.

De plus, Google fournira aussi aux utilisateurs une estimation personnalisée de la durée restante avant remplissage du stockage. Google estime que, pour la plupart des utilisateurs, les 15 Go gratuits devraient permettre de tenir environ trois ans, mais cela varie d’un utilisateur à un autre, évidemment.

