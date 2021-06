Beats Studio Buds : une nouvelle paire d’écouteurs true wireless

En ce 14 juin, Beats lance une toute nouvelle paire d’écouteurs true wireless, les Beats Studio Buds. Un condensé de leurs meilleures moutures, en reprenant les meilleures fonctionnalités des Powerbeats Pro tout en gardant un prix correct.

Beats Studio Buds, un compromis entre confort et ergonomie

Pour l’instant la marque ne proposait aucune paire d’écouteurs discrets, allant du côté sport de l’écoute de musique. Mais avec ces nouveaux écouteurs, la discrétion est de mise avec leur taille réduite et leur poids de seulement 5 grammes par écouteur.

Pour concevoir un produit aussi petit, tout a été minutieusement étudié, analysé et sélectionné afin d’optimiser la qualité du son, le confort et la résistance. À ce jour, les Beats Studio Buds sont les écouteurs les plus petits et les plus sophistiqués que nous ayons conçus, mais ils tiennent toujours toutes les promesses d’un produit Beats en offrant une expérience sonore immersive dans un magnifique design. Oliver Schusser, vice-président de Beats et d’Apple Music

Le son reste donc fidèle aux produits Beats tout en ayant du confort. La firme annonce un système acoustique préparé pour offrir une faible distorsion harmonique et une séparation stéréo soignée. De plus, les écouteurs disposent de deux modes d’écoute différents : réduction active de bruit (ANC) et mode Transparence. La réduction active de bruit agira comme une autre, pour couper les bruits environnants. Le mode Transparence quant à lui s’active en appuyant longuement sur le bouton b. Il permet de rester alerte des bruits environnants, à l’inverse de la réduction de bruit active.

Caractéristiques et prix

En ce qui concerne les caractéristiques des Beats Studio Buds :

Certifiés IPX4, résistants à l’eau ;

Autonomie maximale de 24 heures ;

8 heures d’écoute par écouteur ou 5 heures avec la réduction de bruit active ou le mode Transparence ;

Technologie Fast Fuel, 5 minutes de charge équivaut à 1 heure d’écoute ;

Compatibles avec les assistants vocaux.

Pour finir, les écouteurs prennent en charge Localiser sous iOS et Localiser mon appareil sous Android. C’est la première fois qu’un produit Beats prend en charge une telle fonctionnalité.

Les Beats Studio Buds seront disponibles dès cet été à la commande sur le site Beats au prix de 149,95 €.

