Romance, mariage,vie sociale : Xbox dévoile un gameplay “vivant” pour Fable

Là, on peut le dire : ça promet ! Hier, Xbox et Playground Games ont dévoilé un long trailer de gameplay pour Fable, révélant un peu plus l’orientation du reboot : un RPG où la construction d’une vie dans Albion semble aussi importante que les combats eux-mêmes. Romance, mariage, gestion sociale et réputation dynamique…le jeu assume désormais son ADN de “simulation de vie héroïque”. Plus de détails ci-dessous.

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Fable, un RPG où la vie du personnage passe avant tout

Contrairement à un RPG action traditionnel centré sur une quête linéaire, Fable met en avant une structure beaucoup plus ouverte. Le joueur n’y incarne pas seulement un héros en mission, mais un véritable acteur de la société d’Albion.

Le trailer de gameplay dévoilé hier confirme la présence de mécaniques de vie quotidienne avancées : achat de propriétés, gestion de richesses, interactions économiques et relations avec les habitants. Playground Games insiste sur l’idée d’un monde vivant, où chaque action du joueur influence sa place dans la société.

Mais l’un des éléments les plus commentés du gameplay concerne les interactions sociales. Oui, Fable permet bien de développer des relations amoureuses avec les habitants d’Albion. Mais le système va bien plus loin qu’une simple mécanique de dialogue. Le joueur pourra flirter, entretenir des relations, se marier et même fonder une famille. Ces choix ne sont pas purement cosmétiques : ils s’inscrivent dans un système global où les PNJ possèdent leurs propres personnalités, routines et réactions face aux événements.

Le mariage, par exemple, peut influencer la réputation du joueur et modifier les interactions avec d’autres habitants. Certaines relations peuvent même évoluer de manière imprévisible selon les actions du joueur, ajoutant une dimension sociale plus complexe et plus réaliste pour Fable.

Au cœur de cette ambition se trouve le système de “Living Population”. Selon Playground Games, Albion serait peuplé de plus de 1 000 personnages uniques, chacun doté de comportements et d’habitudes propres. Ces PNJ vivent leur quotidien de manière autonome : travail, loisirs, déplacements…mais aussi réactions directes aux actions du joueur.

“Chaque PNJ possède également un trait de caractère, un lieu de vie, un métier, un emploi du temps, et bien plus encore”, rajoute le studio. « Nous voulions disposer de ce niveau de contrôle pour nous assurer de pouvoir créer des personnages crédibles. »

Nous n’en dirons pas plus : la vidéo de gameplay parle d’elle-même. Appréciez :