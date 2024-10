Ulquiorra Shiffer et Ichigo (Bankai) dévoilent leur gameplay dans Bleach : Rebirth of Souls

Le Tokyo Game Show 2024 a été le rendez-vous idéal pour les fans de Bandai Namco. Après les dernières annonces sur Dragon Ball Sparking! ZERO, le studio japonais officialise l’arrivée de l’arc Hueco Mundo et Ulquiorra Shiffer dans son autre jeu très attendu, Bleach : Rebirth of Souls. L’annonce s’accompagne naturellement d’un nouveau trailer, dévoilant les techniques du personnage principal de l’arc. Découvrons-les sans plus attendre, avec celles d’Ichigo Kurosaki (Bankai).

les bandes-annonces de gameplay d’Ulquiorra Shiffer et Ichigo (Bankai) dans Bleach : Rebirth of Souls

Figurant parmi les membres les plus notables de l’Arrancar, Ulquiorra Shiffer est ce qu’on appelle le Quatro Espada. Avec son épée Murcielago, il dégaine toute sa panoplie d’attaques, dont les suivantes :

Cero : le coup fétiche d’Ulquiorra dans le manga arrive dans Bleach : Rebirth of Souls. En sacrifiant son propre Reishi, il libère une explosion dévastatrice devant lui. Cero augmente également les dégâts des combos et rend les attaques punissables en vulnérables.

Régénération instantanée : cette technique restaure progressivement le Reishi d’Ulquiorra.

Éveil : en combinant la technique Murciélago avec Resurrección, Ulquiorra peut augmenter la quantité de sa puissance spirituelle.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de gameplay d’Ulquiorra dans la vidéo ci-dessous :

En ce qui concerne Ichigo Kurosaki, la nouvelle bande-annonce met l’accent sur les nouveaux movelist de la version Bankai du personnage. On a alors le nouveau coup fétiche, Getsugatensho ou encore le coup de pression spirituelle Getsuga Aura. De permettre au démon cornu d’ envoyer une rafale de coups dévastateurs sur son adversaire.

Ci-dessous le trailer de gameplay d’Ichigo Kurosaki en Bankai :

Bleach : Rebirth of Souls sortira sur PS4, PS5, XBOX et sur PC via Steam au début de l’année 2025. La date précise reste encore inconnue, mais nous ne manquerons pas de vous en informer lorsque nous aurons du nouveau. Pensez à revenir plus souvent pour ne rien rater !