Dragon Ball Sparking ZERO : l’arc Buu est annoncé

La hype monte d’un cran pour les fans de Dragon Ball. À un mois du lancement officiel du jeu, Bandai Namco dévoile l’une des sagas les plus emblématiques de la série. Dans une nouvelle bande-annonce, le studio japonais révèle l’arc Buu, embarquant une poignée de nouveaux personnages dans le roster de Dragon Ball : Sparking! ZERO. Ces derniers sont tous liés à la bataille contre Buu, le boss final (et le plus puissant) de l’œuvre d’Akira Toriyama. Il embarque également avec lui une mode histoire vous replonger dans la nostalgie des moments cultes du manga.

9 personnages de l’arc Buu ajoutés au roster de Dragon Ball : Sparking! ZERO

Dévoilés initialement dans le magazine japonais Saikyo Jump, les personnages de la saga Buu pour Dragon Ball : Sparking! ZERO sont enfin confirmés par Bandai Namco. On les voit en action dans une nouvelle bande-annonce, rappelant les combats mythiques dans l’anime.

La vidéo commence par un court extrait du mode histoire du jeu, dévoilant peu à peu la liste des nouveaux personnages. On a alors un Goku ressuscité, le Grand Saiyaman, la version superhéros de Son Gohan, puis Babidi. Toutes les transformations de Buu sont également présentes, de l’innocent Buu à l’impitoyable Kid Buu. Face à l’antagoniste se trouvent Super Saiyan Gohan adulte et Son Gohan Ultime, sa transformation la plus puissante.

Enfin, Namco a intégré les moments emblématiques de l’arc Buu dans la nouvelle bande-annonce de Dragon Ball : Sparking! ZERO. Les aficionados d’entre nous reconnaîtront le sacrifice de Majin Vegeta, ainsi que le Genkidama de Sangoku qui finit par éliminer Kid Buu pour de bon.

Voici le trailer :

Voici donc les personnages de l’arc Buu confirmés pour Dragon Ball : Sparking! ZERO :

Le Grand Saiyaman

Babidi

Gohan Super Saiyan adulte

Buu le maléfique

Super Buu

Gohan Ultime

Super Buu (Gotenks absorbé)

Super Buu (Gohan absorbé)

Kid Buu

Toutefois, détrompez-vous : ce ne sont pas les derniers personnages à intégrer le roster du jeu. Si on regarde bien la vidéo ci-dessus, il manque encore 26 combattants. On attend donc quelques annonces supplémentaires de Bandai Namco avant le lancement de Dragon Ball : Sparking! ZERO le 11 octobre prochain.