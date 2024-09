Le prochain jeu Yakuza a leaké, et serait…sur mobile !

Connue pour ses récits immersifs et ses combats de rue dynamiques, la série de jeux Yakuza a captivé des millions de joueurs sur consoles depuis des années. Toutefois, le prochain opus pourrait sortir des sentiers battus. Selon une fuite inattendue, un nouveau jeu Yakuza est en préparation, mais sera disponible uniquement…sur mobile ! Ce changement de plateforme pourrait bien redéfinir l’expérience Yakuza, qui, en plus, va permettre à la licence de renouer avec son nom d’origine, abandonné au profit de la marque Like a Dragon.

Annoncé par Ryu Ga Gotoku en juillet 2024, le nouveau jeu Yakuza promet de “surprendre les fans”, selon l’un des responsables du studio. La filiale de Sega a également promis de dévoiler officiellement son jeu lors du Tokyo Game Show 2024.

Malheureusement, une publication prématurée a gâché l’annonce officielle. En effet, une poignée d’images est apparue sur une page Facebook portant le nom de BBG Yakuza Wars Asia. Les deux illustrations dévoilent un jeu appelé Yakuza Wars, affichant certains des personnages de la série, dont Kazuma Kiryu et Goro Majima. Le nom de la page correspond à la marque Yakuza Wars déposée par Sega en juillet dernier : les images sont donc crédibles.

Selon ces nouvelles images, Yakuza Wars sera publié par BBGame, un éditeur spécialisé dans les jeux mobiles. Le nom Dragon Among Men (l’équivalent de Like a Dragon en Chine) écrit en kanji apparaît également sur l’illustration. Enfin, l’introduction de la page Facebook mentionne ces mots en chinois, que nous avons traduits pour vous :

“Le premier jeu sous licence Dragon Among Men de Sega de Sega, un nouveau chef-d’œuvre classique de yakuza pour téléphones portables, afin de créer un gameplay de guerre stratégique innovant. Ici, vous pouvez combattre aux côtés de personnages classiques tels que Kazuma Kiryu, Kasuga Ichiban et Goro Mashima, et écrire votre propre histoire légendaire dans le monde des yakuzas”.

Pour le moment, seules ces images publicitaires sont disponibles. On attend l’annonce officielle de la part de Ryu Ga Gotoku lors du Tokyo Game Show, qui se tiendra du 26 au 29 septembre 2024. Histoire à suivre !