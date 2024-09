Looney Tunes : Wacky World Of Sports débarque bientôt

Dévoilé lors du Nintendo Direct de juin, Looney Tunes : Wacky World of Sports arrivera sur nos machines dans quelques jours. Après Multiversus, la bande à Bugs Bunny vont nous faire rire une fois de plus, cette fois en combinant sport et comique. Attention : ici, il n’est pas simplement question de faire du foot ou du basket dans les règles “classiques”. Tous les pouvoirs et les cascades cartoonesques feront de chaque partie un moment d’amusement, idéal pour les soirées en famille. That’s All Folks !

Looney Tunes : Wacky World of Sports, du sport et du cartoon !

Développé par Bamtang Games et édité par GameMill Publishing, Looney Tunes : Wacky World of Sports est un jeu de sport dans lequel les joueurs incarnent un des personnages de l’univers Looney Tunes. Mais contrairement aux jeux de sport traditionnels, ici, il n’y a pas de règles strictes. À chaque épreuve, vous pouvez utiliser les pouvoirs des personnages pour gagner. Ces derniers déclencheront les gags visuels typiques des cartoons, pour le bonheur des plus nostalgiques.

Looney Tunes : Wacky World of Sports peut se jouer en solo ou avec jusqu’à quatre joueurs en mode coopératif local. Quatre sports classiques seront disponibles dans le jeu, dont les suivants :

Basketball en 2 contre 2

en 2 contre 2 Tennis en 1vs1 ou en 2 contre 2

en 1vs1 ou en 2 contre 2 Golf , jusqu’à 4 joueurs

, jusqu’à 4 joueurs Football en 3 contre 3

Les joueurs peuvent incarner l’un des neuf personnages emblématiques des Looney Tunes. Parmi eux, il y a :

Bugs Bunny

Lola Bunny

Daffy Duck

Porky Pig

Elmer Fudd

Sylvestre

Taz

Coyote

Bip Bip

Chacun de ces personnages dispose de son propre talent, le même que celui dans les cartoons. Attendez-vous donc à un Bip Bip inarrêtable, ou un Taz tourbillonnant pour mettre les buts dans le camp adverse !

Quant aux arènes de jeu, elles sont toutes tirées de l’univers Looney. Les aficionados de Bugs Bunny et compagnie reconnaîtront Galactic Outpost Delta, la ferme de Foghorn, le canyon de Bip Bip, Whispering Woods, Martian Command Center, ou encore la maison de Grand-Mère. Enfin, à part les pouvoirs de chaque personnage, vous pouvez utiliser d’autres objets sur le terrain pour perturber vos adversaires. Gare aux marteaux…

Looney Tunes : Wacky World of Sports sera disponible le 27 septembre prochain sur Nintendo Switch, PS4, Playstation 5, Xbox One et Series X|S et PC. Appréciez le trailer de présentation dans la vidéo ci-dessous :