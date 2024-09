Tesla Full Self-Driving débarque sur le Cybertruck, avec un lancement en Europe et en Chine en vue

Tesla a enfin décidé d’intégrer son système Full Self-Driving (FSD) à son fameux Cybertruck. Cette fonctionnalité, longtemps attendue par les clients, débarquera plus tard ce mois-ci. Cela marquera une avancée majeure pour le véhicule. Ce dernier avait été critiqué pour l’absence de certaines fonctions d’aide à la conduite.

Le Cybertruck va enfin profiter du Full Self-Driving de Tesla

Dès septembre, les propriétaires de Cybertruck pourront profiter d’Autopark. Il s’agit d’une technologie qui permet au véhicule de se garer automatiquement dans des emplacements visibles sur les parkings et dans les rues. D’autres fonctionnalités, comme le maintien de voie et la conduite autonome complète, arriveront peu après.

Elon Musk, PDG de Tesla, a souligné que cette mise à jour était un pas important pour offrir une expérience de conduite réellement autonome : « Nous voulons que chaque véhicule Tesla puisse se gérer lui-même, en toute sécurité, sans intervention humaine. Le Cybertruck ne fera pas exception ».

Un lancement international en vue, mais avec des obstacles réglementaires

La feuille de route de Tesla ne s’arrête pas aux États-Unis. L’entreprise prévoit de lancer le FSD sur ses Cybertruck en Europe et en Chine dès le premier trimestre de l’année prochaine. Toutefois, cette ambition dépend de l’approbation des régulateurs locaux, un processus qui pourrait retarder le déploiement.

En Europe, les constructeurs automobiles doivent obtenir une validation stricte avant de pouvoir lancer des technologies innovantes. Pour rappel, Tesla a déjà eu des difficultés dans cette région. Désormais, il doit prouver que son FSD est au moins aussi sécurisé que la conduite humaine. Un porte-parole de Tesla a affirmé : « Nous travaillons étroitement avec les autorités pour montrer que notre technologie peut sauver des vies ». L’enjeu est de taille, car l’échec à obtenir cette approbation pourrait freiner les ambitions de Tesla sur un marché clé.

La Chine, un marché en pleine ébullition pour la conduite autonome

En Chine, Tesla a déjà commencé à soumettre des dossiers pour obtenir les autorisations nécessaires au lancement de son FSD. Ce pays est particulièrement important pour Tesla. En effet, il représente un marché stratégique pour les technologies de conduite autonome. Cependant, la concurrence y est féroce, avec des constructeurs chinois qui lancent des solutions similaires, souvent basées sur des systèmes de vision comme ceux de Tesla. Nio et Xpeng, deux grands noms chinois, proposent déjà leurs propres systèmes d’assistance à la conduite qui rivalisent avec le FSD.

Un représentant de Tesla a mentionné que l’approche de l’entreprise se différenciait par son utilisation exclusive de caméras, sans lidar ni radar : « Nous croyons que l’avenir de la conduite autonome repose sur des systèmes qui perçoivent le monde de la même manière que les humains, en utilisant seulement la vision ».

La mise à jour FSD v13 en octobre, une amélioration considérable

Tesla ne s’arrête pas là et prévoit une autre mise à jour majeure du FSD en octobre, avec la version 13. Selon Elon Musk, cette version devrait améliorer les performances du FSD de manière significative. Notamment, en multipliant par six le nombre de kilomètres pouvant être parcourus entre deux interventions du conducteur. Une autre nouveauté qui a suscité l’intérêt est la fonctionnalité « Actually Smart Summon » (ASS). Il s’agit d’une version améliorée de l’appel du véhicule. Elle permet à la voiture de manœuvrer de manière plus intelligente dans les parkings.

Enfin, Tesla travaille également sur une mise à jour du suivi oculaire. Elle permet au FSD de mieux comprendre si le conducteur porte des lunettes de soleil et d’ajuster les alertes en conséquence.