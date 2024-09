Eton Solutions booste les family offices avec EtonGPT™

Le monde de la gestion de patrimoine évolue grâce à une nouvelle innovation. Eton Solutions vient de lancer EtonGPT™, la première plateforme d’IA générative pour les family offices. Cette avancée promet de transformer la manière dont les gestionnaires de patrimoines travaillent.

présentation d’EtonGPT™ pour les family offices

EtonGPT™ est intégré à la plateforme ERP AtlasFive® d’Eton Solutions. Conçue pour les family offices, cette nouvelle technologie combine des capacités transactionnelles avec des fonctionnalités sophistiquées d’IA conversationnelle. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’une productivité accrue.

intégration d’EtonGPT™ dans AtlasFive®

La majorité des 750 familles utilisant AtlasFive® auront désormais accès à EtonGPT™. La plateforme analyse et intègre les données provenant de plus de 250 types de documents, offrant ainsi une solution complète. De plus, cette technologie aide à rationaliser les processus de gestion des family offices.

avantages opérationnels et productivité accrue

EtonGPT™ permet de multiplier par 2 à 4 l’efficacité des family offices. Il combine l’extraction et la synthèse de données, ainsi que l’inférence et la transformation pilotées par l’IA. Les gestionnaires de patrimoine peuvent ainsi réduire l’implication humaine et atteindre une précision maximale. Par ailleurs, la plateforme garantit un environnement sécurisé et éthique.

témoignages et succès clients avec EtonGPT™

Plusieurs clients utilisent déjà EtonGPT™ avec succès. Timothy C. Macherone, de Shade Tree Advisors, note une réduction de 50 % de l’implication humaine dans la gestion des documents. De plus, Andrew Hull, de Todd Family Office, souligne l’impact positif de l’IA sur leurs processus. Enfin, Stephen Hunt, d’Aglaia Family Office, exprime sa satisfaction quant à la rapidité et la précision offertes par cette technologie.

En conclusion, Eton Solutions révolutionne la gestion des family offices avec EtonGPT™. Cette innovation promet d’améliorer l’efficacité, la sécurité et l’éthique des opérations. Les témoignages des utilisateurs confirment déjà ses avantages significatifs, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour les family offices.

Lisez notre dernier article tech : Révolutionnez votre expérience multimédia avec le PlayerMini de R_volution : L’avenir compact et abordable de la haute-définition !