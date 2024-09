Révolutionnez votre expérience multimédia avec le PlayerMini de R_volution : L’avenir compact et abordable de la haute-définition !

Bonjour les amateurs de technologie ! Préparez-vous à être époustouflés par le nouveau venu de la gamme R_volution : Le PlayerMini. Malgré sa taille réduite et son prix mini, ne vous y trompez pas, il fait le maximum ! Distribué en France par HD Land, le PlayerMini promet une expérience proche des lecteurs Zappiti. Cependant, il présente quelques différences notables.

Nouveau dans la gamme R_volution : Le PlayerMini

Le R_volution PlayerMini propose une expérience 100% dématérialisée basée sur un accès à des galettes films/séries ou musiques sur HDD ou le réseau R_volution Nas. Tout cela se fait via l’application dédiée R_video, richement illustrée et riche en fonctionnalités. Nous parlons ici de recherche par filtre (titre, acteur, etc.) et de regroupement automatique de sagas. Cela inclut également la gestion des sagas, le lancement de bandes-annonces, et bien plus encore. Le tout avec une célérité inédite.

En ce qui concerne la qualité de l’image, le R_volution PlayerMini possède une SoC Amlogic S905X4‑K et une puce graphique Mali‑G31 MP2. Il est donc bien équipé pour gérer un signal Ultra HD 4K 60 Hz en HDR Dolby Vision. On note également la compatibilité DTS:X Pro pour un décodage audio supérieur.

L’expérience multiroom & la connectique

Avec plusieurs lecteurs R_volution, vous pouvez profiter de la fonction R_Share pour une configuration multiroom de votre foyer. Les fonctionnalités futures de R_Sync synchroniseront automatiquement les contenus pour une reprise fluide de la lecture d’un appareil à un autre.

En termes de connectivité, le PlayerMini est doté d’une sortie HDMI CEC 2.1a, d’une sortie optique, de deux ports USB et d’un port Ethernet. De quoi satisfaire vos besoins en matière de connectivité.

L’application R_video

L’application R_video, disponible pour les possesseurs de R_volution, offre des fonctionnalités supérieures, comme le téléchargement de sous-titres, la personnalisation de l’interface utilisateur, la gestion des signaux 24 Hz et 23,976 Hz, etc. Il est également prévu un support pour les lecteurs Dune.

Le PlayerMini devrait être disponible en octobre à un prix indicatif de 349 euros.

En conclusion, le R_volution PlayerMini offre une panoplie étonnante de caractéristiques bien pensées pour offrir une excellente expérience utilisateur. Que vous cherchiez à monter une configuration multiroom ou simplement à profiter d’une expérience exceptionnelle de regarder vos films et séries préférés, le PlayerMini semble être un choix parfait dans sa catégorie. Alors, qu’attendez-vous ? Investissez dès maintenant et rejoignez la révolution ! On a hâte de lire vos réactions en commentaire !