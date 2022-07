Motorola : les Moto G42 et Moto G62 sont maintenant disponibles en France

Motorola vient d’annoncer le lancement de deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme en France : les Moto G42 et G62. Le constructeur américain ne lésine cependant pas sur la qualité en proposant un modèle avec un écran OLED et un autre avec la connectivité 5G, pour un tarif en dessous des 300 euros. Découvrez la fiche technique complète de ces modèles dans notre article !

L’entrée de gamme complétée par les Motorola Moto G42 et G62

Moto G42, place à l’OLED

Pour commencer, parlons du Moto G42. Ce modèle dispose tout d’abord un bel écran OLED de 6,24 pouces, complété par des haut-parleurs stéréo afin d’offrir une expérience immersive complète. À l’intérieur, nous retrouvons la puce Snapdragon 680 de Qualcomm, permettant d’après la marque de proposer 20 % supérieur à la génération précédente.

Du côté de l’autonomie, Motorola a misé sur une batterie 5 000 mAh compatible avec la charge 18 W. La marque assure tout de même que la technologie TurboPowerTM Charging permet de récupérer plusieurs heures d’autonomie en seulement quelques minutes. La partie photo se compose pour finir d’un module arrière avec un capteur principal de 50 Mpx ; un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx ; et une caméra selfie de 16 Mpx à l’avant.

Tournant sous Android 12, le Motorola Moto G42 est disponible à 229,99 € en deux coloris : vert atlantique et rosé métallique. À noter, le stockage interne est de 64 Go (extensible via microSD).

Moto G62, de la 5G à petit prix

Le Motorola Moto G62 perd l’écran OLED du G42, remplacé par une dalle LCD de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le module photo arrière est composé de son côté d’un agencement similaire, un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. À l’intérieur, une puce qui prend en charge le réseau 5G : la Qualcomm Snapdragon 480+. Une autonomie d’une journée est largement garantie grâce à sa batterie de 5 000 mAh.

Ce nouveau smartphone est d’ores et déjà disponible en France au prix de 259 € en version 64 Go et 279 € en 128 Go. Deux coloris sont de la partie : gris minuit et bleu givré.

