PlayStation Plus Extra et Premium : de nouveaux jeux arrivent en juillet 2022

Sony semble déjà prêt à peaufiner ses nouvelles offres PlayStation Plus en ce mois de juillet 2022. En effet, la firme nippone envisagerait d’ajouter des jeux vidéo aux abonnements Extra et Premium. Un leaker vient d’ailleurs de révéler par avance ces derniers sur internet. Nous y retrouverions notamment Final Fantasy 7 Remake Intergrade and INTERmission ; plusieurs Assassin’s Creed ; ainsi que Stray et Saints Row IV: Re-Elected.

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2022

En juin 2022, Sony a déployé deux nouvelles formules au PlayStation Plus : Extra et Premium. Proposant notamment de profiter d’une collection de jeux vidéo, ces abonnements sont voués à évoluer dans le temps avec l’introduction de nouveaux titres, et le départ de certains. Le leaker BackBate vient d’ailleurs de dévoiler sur le forum Reset Era les jeux qui seraient ajoutés durant le mois de juillet 2022.

D’après l’informateur, les nouveaux jeux du mois pour les abonnés PlayStation Plus Premium et PlayStation Plus Extra sont :

Stray ;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade and INTERmission ;

Assassin’s Creed IV: Black Flag ;

Assassin’s Creed Unity ;

Assassin’s Creed Rogue Remastered ;

Assassin’s Creed Freedom Cry ;

Assassin’s Creed: The Ezio Collection ;

Saints Row IV: Re-Elected.

Pour rappel, le PlayStation Plus Extra propose une bibliothèque de 400 jeux PS4 et PS5 pour un prix de 13,99 euros par mois ou 99,99 € par an ; alors que la formule Premium ajoute 340 jeux supplémentaires, le cloud gaming pour des titres PS3 et PS4, des jeux rétros (PS1, PS2 et PSP) ainsi que des démos exclusives de deux heures, pour la somme de 19,99 € par mois ou 119,99 par an.

À titre d’information, le catalogue de jeux PS4 et PS5 profite notamment de titres emblématiques, comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 ou encore Demon’s Souls.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en juillet 2022 !