Mon Petit Placement : la pépite pour investir avec un petit budget

Le Livret A est le compte épargne préféré des Français, malgré son taux d’intérêt plafonné à 1%. Avec une inflation battant des records en atteignant 5,8% en juin dernier, les Français perdent de l’argent et donc du pouvoir d’achat en conservant leurs économies sur des comptes peu rémunérateurs, et bien en dessous du taux de l’inflation.

Mais bonne nouvelle ! Une solution simple et 100 % en ligne existe afin de faire fructifier son argent en quelques clics tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.

Cette solution, c’est la fintech française Mon Petit Placement. Et on vous prévient : c’est une pépite !

Une solution simple et innovante pour investir dès 300 €

Mon Petit Placement a un objectif simple : rendre l’investissement financier accessible à tous. Plus besoin d’avoir 100 000 euros en poche pour bénéficier des meilleurs produits, avec Mon Petit Placement, vous pouvez placer votre argent 100% en ligne. L’application vous permet d’accéder à des produits financiers haut de gamme normalement réservés aux plus fortunés, dès 300 €.

Un investissement sur-mesure selon vos projets

L’un des nombreux avantages de l’application française, c’est leur accompagnement sur-mesure.

En effet, leurs conseillers sont disponibles 7j/7, que ce soit par téléphone, par mail ou via leur chat. Leur objectif premier est d’offrir un accompagnement complet à leurs utilisateurs en leur construisant une stratégie d’investissement personnalisée en fonction de leur profil et de leurs objectifs.

Que vous souhaitiez investir pour générer des revenus futurs, financer un projet en particulier ou préparer votre avenir, Mon Petit Placement vous offre une solution simple, ludique et personnalisée !

Investir en quelques clics grâce à Mon Petit Placement

Grâce à une plateforme simplifiée et un accompagnement en tout temps, Mon Petit Placement s’adresse à tout type de profil. Les personnes novices ou les plus initiées peuvent ainsi trouver leur bonheur pour investir leur épargne ou diversifier leur capital. Leurs portefeuilles ont un rendement dynamique allant de 3 à 12% potentiels par an selon la prise de risque choisie.

Plus précisément, quatre types de portefeuilles sont proposés afin de faire fructifier son argent :

Volontaire : rapportant en moyenne 3 % par an, ce dernier présente une prise de risque faible et assure une croissance stable de son argent ;

Énergique : propose une croissance plus importante, environ 5 % par an, avec une prise de risque modérée ;

Ambitieux : un risque « conséquent » pour une rentabilité d’environ 8 % par an ;

Intrépide : forte croissance d’environ 12 % par an pour une prise de risque élevée.

En juillet, Mon Petit Placement étoffe son offre en lançant son premier portefeuille immobilier ! En plus de pouvoir investir dans des secteurs comme le climat, la tech, la santé, etc., il est maintenant possible d’investir dans la pierre avec Mon Petit Placement.

Ce portefeuille offre davantage de sérénité et vise une rentabilité potentielle de 5% annualisé sur 8 ans. Plus concrètement, en investissant dans ce portefeuille immobilier, vous investirez dans le recyclage urbain sans les contraintes de l’investissement immobilier : zéro apport, budget moindre…

C’est une excellente solution pour tous ceux qui veulent investir de manière responsable et performante !

Dans les détails, Mon Petit Placement donne accès à tous à des produits financiers haut de gamme, plus précisément auprès d’établissements reconnus comme Rothschild, JP Morgan ou encore Pictet. Concernant la sécurité de la plateforme, elle est adossée à deux assureurs renommés : Generali et Apicil.

Dans le cas où vous souhaiteriez essayer la solution d’investissement Mon Petit Placement, voici quelques informations détaillant les premiers pas sur la plateforme pour investir :

Accédez au site web ici.

Appuyez sur le bouton « Je démarre ».

Remplissez le formulaire en seulement 10 minutes.

Vos réponses permettront à Mon Petit Placement de concocter une stratégie adaptée à votre profil, en fonction du rendement souhaité, et de la prise de risque envisagée.

Si vous avez la moindre question, il est possible de contacter l’entreprise par téléphone ou via leur chat. Et oui, vous aurez toujours le dernier mot !

Il est ensuite possible de suivre votre placement en ligne via votre espace client accessible depuis votre smartphone grâce à l’application disponible sur Android et iOS.

Le meilleur pour la fin, Mon Petit Placement s’aligne véritablement aux intérêts de ses utilisateurs puisqu’ils prélèvent des frais uniquement si votre placement réalise une plus-value. Autrement dit, c’est du gagnant-gagnant. Aucuns frais d’entrée, ni de sortie et aucuns frais de versements à l’horizon, vous pourrez retirer votre argent à tout moment si besoin ! De ce fait, il est possible de retirer son argent sans frais à tout moment.

Petit bonus pour nos lecteurs commençant à investir via Mon Petit Placement, sachez qu’en vous inscrivant avec le code CAFEGEEK, vous pouvez profiter d’une réduction de 30 % sur les frais durant la première année.